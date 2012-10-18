Бундестаг угрожает блокированием Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной

Немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, пока экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не будет освобождена.

Об этом заявил председатель комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной будет заблокировано. Я как председатель комитета Бундестага по европейской интеграции буду это рекомендовать, пока дело Юлии Тимошенко не закрыто», - сказал он после встречи с дочерью Ю.Тимошенко Евгенией.

«Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам человека и демократии. К этому нельзя быть безразличным», - сказал Г.Крихбаум.

Он также высказался одобрительно, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Е.Тимошенко выразила свою поддержку Ю.Тимошенко и демократической оппозиции Украины.

Кроме того, Г.Крихбаум подчеркнул, что для Евросоюза очень важно то, как пройдут парламентские выборы в Украине.

«Международное сообщество наблюдает за избирательным процессом в Украине и будет проводить расследование, если будут зафиксированы нарушения», - сказал Г.Крихбаум.