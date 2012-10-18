ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сегодня вступил в силу закон об охранной деятельности» пишет: в МВД обещают усилить контроль деятельности частных охранных фирм, работники которых с сегодняшнего дня получают право иметь при себе и в случае необходимости применять спецсредства - аэрозоли, резиновые дубинки, газовое и травматическое оружие и т.п.

http://delo.ua/ukraine/segodnja-vstupil-v-silu-zakon-ob-ohrannoj-dejatelnosti-187504/

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Также «Дело» в публикации «Бизнес после выборов: как видят бизнесмены свое будущее при новом парламенте» подает результаты собственного исследования данной темы...

http://delo.ua/ukraine/biznes-posle-vyborov-kak-vidjat-biznesmeny-svoe-buduschee-pri-novo-187464/

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«Дело» в публикации «В НБУ заверяют, что ограничение наличных расчетов затронет только богатых людей» пишет: на днях президент одобрил закон об урегулировании выпуска и использования электронных денег. Документ предоставляет Национальному банку право устанавливать предельные суммы наличных расчетов физических лиц…

http://delo.ua/finance/v-nbu-zaverjajut-chto-ogranichenie-nalichnyh-raschetov-zatronet-tolk-187470/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Интересы в тепле», в котором пишет: приватизация теплоэлектроцентралей, похоже, будет проходить по тому же сценарию, что и продажа облгазов. Фонд госимущества объявил условия приватизации первого актива - Харьковской ТЭЦ-5, оценив 94,48% ее акций в 279,5 млн грн. Как и в случае с облгазами, аналитики считают оценку заниженной…

http://www.kommersant.ua/doc/2046882

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Масштабный спад», в котором пишет: украинское промышленное производство продолжает падение - по итогам сентября его объемы сократились уже на 7%. Отрицательный тренд поддержали строительство и сельское хозяйство. В условиях отсутствия роста корпоративного кредитования плохая внешняя конъюнктура угрожает Украине нулевым ростом ВВП по итогам года…

http://www.kommersant.ua/doc/2047006

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Газета «Сегодня» в материале «Новая дорога на Харьковское шоссе в Киеве - кривая, в лужах и с торчащими люками» пишет: столичная трасса разгрузит мосты Патона и Южный, но водители считают ее пока не очень удобной…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Novaya-doroga-na-Harkovskoe-shosse-v-Kieve-krivaya-v-luzhah-i-s-torchashchimi-lyukami.html

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Также «Сегодня» в публикации «Студенты украинских вузов пожаловались на большие поборы» пишет: ВУЗы тянут благотворительные взносы, увеличивая таксу, но ректоры уверяют, что все добровольно…

http://www.segodnya.ua/life/education/Studenty-ukrainskih-vuzov-pozhalovalis-na-bolshie-pobory.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «До девальвации - как до Нового года…» пишет: на стоимость гривни осенью будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. Но курс останется стабильным до выборов. Хотя Нацбанк обещает "спокойствие" на валютном рынке до Нового года. А затем девальвацию, скорее всего, исключать нельзя…

http://economics.unian.net/rus/detail/143715

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Для ДТП с видеорегистратором выплаты по ОСАГО увеличат в 16 раз» пишут: автомобиль, кроме того, для «упрощенки» должен быть подключен к спутниковой системе. Ожидается, что новые меры помогут решить проблему пробок - можно будет обойтись без ГИБДД…

http://izvestia.ru/news/537930

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Также «Известия» в публикации «В Кремле разберутся с вырубкой леса амурских тигров» пишут: несмотря на распоряжение правительства еще 2011 года, компания «Лес Экспорт» продолжает вырубку леса на месте будущего Среднеуссурийского заказника…

http://izvestia.ru/news/537827

(УНИАН)