Тимошенко просит Европу заблокировать передвижение по ЕС представителей украинской власти

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко призывает Европу ограничить свободное передвижение по странам Европейского Союза нынешней украинской властной команды.

Об этом говорится в ее обращении к конгрессу ЕНП, обнародованном президентом Европейской народной партии Вильфредом Мартенсом, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

“Пришло время еще до выборов ограничить свободу для тех, кто убивает демократию в моей стране. Не позволяйте представителям этого режима и их соратникам свободно путешествовать в ваши страны и распространять информационный пропагандистский яд в ваших странах. Не позволяйте им осуществлять коррупционные трансакции через ваши страны и начните расследовать такие случаи”, - призвала Ю.Тимошенко.

Она также призвала европейцев не разрешать семьям украинских чиновников “наслаждаться вашим благосостоянием с помощью денег, мошенничеством отобранных у тяжело работающего украинского народа”.

Ю.Тимошенко убеждена, что только отказав в этих свободах тем, кто отказывает в свободе своим соотечественникам, можно заставить режим Президента Виктора Януковича осознать, что его неуважение к закону и Европе повлечет за собой серьезные последствия.

Лидер “Батькивщины” также призвала Евросоюз направить на выборы в Украину как можно больше наблюдателей, которые внимательно будут следить и документировать каждую фальсификацию, которую они увидят, но не только в день выборов, а перед ним.

“Уже сейчас разоблачайте действия этого режима по системным фальсификациям, которые он уже осуществляет для искажения результатов выборов, в результате чего их уже сейчас нельзя считать ни честными, ни справедливыми”, - написала она.

Ю.Тимошенко заметила, что сегодня уже 439-й день ее заключения. “Еженощно, когда бряцает замок на двери, я говорю себе, что я пережила еще один день, и буду продолжать выживать, какое бы еще неуважение ни проявил ко мне этот режим, потому что это сегодня является моей частью борьбы за свободу. Но все больше ночью я начинаю бояться, не за себя, а за мою страну. Ведь этот глухой звук, который я слышу каждый раз, как закрывается тюремная дверь, напоминает мне о том, что двери к свободе, в Европу, к достойной жизни для моих соотечественников также закрываются для Украины”, - подчеркнула она.

По словам Ю.Тимошенко, “тюремные двери, которые построил Янукович вокруг моей страны, все еще не закрыты навсегда, но до момента, когда они будут закрыты, времени почти не осталось”.

Она отметила, что Европа сегодня пытается сохранить идею европейского единства, но делает это, поскольку знает цену потери свободы, которую она заплатила, когда ее раскол в прошлом позволил свободе исчезнуть.

“Вы понимаете, что провал наших совместных усилий является абсолютно неприемлемой перспективой, я также знаю, что вы будете рядом с Украиной в этот момент тяжелого испытания для нас. Я не преувеличиваю: осталось буквально несколько моментов для того, чтобы вдохнуть назад жизнь и свободу в мою страну”, - написала лидер “Батькивщины”.

В пресс-службе напомнили, что дочь Юлии Тимошенко Евгения и заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря принимают участие в конгрессе ЕНП, который проходит 17-18 октября в Бухаресте.

В рамках конгресса состоялся ряд встреч Г.Немыри и Е.Тимошенко с лидерами ЕС и европейскими политиками.