Анонс на 19 октября

* Состоится презентация Обзора энергетической политики Украины, проведенного Международным энергетическим агентством. Участники: министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и исполнительный директор МЭА М.Ван Дер Хувен, которая лично представит Обзор. Свое участие в мероприятии подтвердил Посол ЕС Я.Томбинський. Ожидается участие представителей 28 стран-членов МЭА, ведущих экспертов и ученых. В 11.00 для журналистов состоится пресс-конференция участии Юрия Бойко и М.Ван дер Хувен.

* Круглый стол на тему: «Адаптация рынка онлайн-платежей к новым условиям регулирования оборота электронных денег». Организатор - журнал «Деньги». Участники: Юрий Корж, «ГлобалМани», директор по корпоративным отношениям и контролю платежной системы; Алексей Гришин, QIWI Wallet, директор представительства в Украине; Маргарита Ормоцадзе, WebMoney Украина, руководитель департамента по связям с общественностью; Ольга Дубинина, член комитета ИнАу по вопросам электронной коммерции, электронных платежных систем; Ольга Дейнега, МТС, начальник юридического департамента и др.Темы: Что есть электронные деньги для потребителей финансовых услуг? Возможности, риски, оптимальная (идеальная, желаемая) система ЭД для Украины;Ситуация в Украине. В чем сильные и слабые стороны существующих систем; Закон 5284-VI и его роль: наиболее вероятные сценарии развития рынка и др.

* Пресс-конференция на тему: «Доллары или гривни: в какой валюте хранить деньги?». Участники: исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко, управляющий партнер инвестиционной компании "Капитал Таймс" Эрик Найман.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

* 14-30 - В УНИАН состоится совместная пресс-конференция Украинского института публичной политики (Украина) и Международного центра геополитических исследований (Грузия), посвященная результатам второго этапа исследования, проведенного в рамках проекта "Барометр безопасности Украины и Грузии: мониторинг и анализ угроз с целью их раннего предупреждения". Проект реализуется при поддержке Черноморского фонда регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). "Барометр безопасности" содержит мониторинг и анализ событий в разных секторах безопасности Украины и Грузии, позволяет проследить эволюцию ситуации безопасности в двух странах, дать оценку тому, насколько внутригосударственные, региональные и глобальные события повлияли на украинский и грузинский сектора безопасности. Выводы специалистов, дополненные соответствующими оценками украинских и грузинских экспертов, позволяют получить комплексную картину динамики развития ситуации в секторах безопасности двух стран (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 279-35-23.

* Пресс-конференция на тему: «Бизнес-контакты Германия-Украина: немецкий опыт и украинские реалии». Организатор: Немецкое Общество Международного Сотрудничества (GIZ) в рамках Программы Федерального Министерства экономики и технологий Германии для менеджеров из Украины, Белоруссии, Молдовы. Темы: повышение эффективности украинской управленческих кадров, улучшение конкурентоспособности украинского бизнеса на международных рынках, развитие немецко-украинского экономического сотрудничества. Среди докладчиков конференции: делегат немецкой экономики Александр Маркус, референт Федерального Министерства экономики и технологий Германии Ингрид Циллигес, директор Департамента регионального развития Министерства экономики Украины Елена Нижник, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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