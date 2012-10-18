Руанда, Аргентина и Австралия стали новыми членами СБ ООН

Руанда, Аргентина и Австралия стали новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2013-2014 годы по итогам состоявшегося тайного голосования в Генассамблее всемирной организации.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в СБ ООН насчитывается 15 государств, пять из которых - постоянные члены (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Десять остальных выбираются голосованием - по пять каждый год.

Голосование продолжается для выборов еще двух государств.

Как отметил на открытии голосования председатель Генассамблеи Вук Еремич, из нынешних 193 государств ООН свыше 70 еще никогда не были членами СБ.