ТОП-10 (18 октября)

ЕС готов выделить Украине помощь в 200 млн евро, если госзакупки станут прозрачными

Минэкономики планирует с января 2013 года запустить электронные торги

Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch

Украинский автопром в сентябре сократил выпуск легковых автомобилей на 36%

СКМ купила крупнейшего в Украине железнодорожного грузоперевозчика

Фирташ инвестирует в азотную химию 1-1,3 млрд грн

Кабмин хочет расширить полномочия ГНС по контролю за спиртом

В Украине могут ввести налог на доход от продажи металлолома

ВТО не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных пошлин

Украине не избежать повышения цен на газ для населения - экспертная оценка

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ЕС готов выделить Украине помощь в 200 млн евро, если госзакупки станут прозрачными

Европейский Союз готов возобновить приостановленную в прошлом году программу предоставления финансовой помощи Украине на сумму 200 млн евро, но требует сделать прозрачной систему государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель программ помощи Украине Представительства Европейского Союза в Украине Эндрю Расбаш.

«Мы можем говорить о 200 млн евро до конца 2013 года на реализацию нескольких проектов в секторе государственных закупок, энергетики, защиты окружающей среды, упразднения технических барьеров. Однако есть условие выделение средств – конкретные достижения в развитии обозначенных секторов и в системе управления государственными финансами», - заявил Э.Расбаш.

Представитель Евросоюза напомнил, что в прошлом году Украине было предоставлено 31 млн евро финпомощи, однако программа сотрудничества была приостановлена, когда Верховная Рада внесла изменения в закон о госзакупках, сделав их непрозрачными.

«Теперь мы должны увидеть, что механизм распределения средств удобен и понятен, поскольку финансовая помощь идет непосредственно в бюджет страны и далее распределяется украинскими властями. Образно говоря, мы будем платить по результату: есть приемлемый результат – мы переводим деньги», - подчеркнул Э.Расбаш.

По его словам, при наличии понятного механизма управления государственными финансами, внедренного украинскими властями, не потребуется дополнительного контроля за прохождением средств, предоставляемых в рамках проектов финансовой помощи со стороны Евросоюза.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля, во время протестов оппозиции возле Украинского дома, Верховная Рада приняла дискуссионный закон — парламент изменил правила игры в сфере государственных закупок.

В частности Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" разрешил госпредприятиям, в том числе коммунальным, казенным, хозобществам с госдолей более 50%, не проводить тендерные торги при проведении госзакупок. Единственное исключение - монополисты и закупки за средства госбюджета. Еще один очень важный момент - результаты закупки можно будет не публиковать в "Вестнике государственных закупок", что дает возможность скрыть от общественности результаты закупок.

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Минэкономики планирует с января 2013 года запустить электронные торги

Министерство экономического развития и торговли планирует с января 2013 года запустить систему электронных торгов, что позволит сделать часть государственных закупок более прозрачной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономического развития и торговли Борис Горбанский во время проведения международной конференции «Перспективы развития системы государственных закупок в Украине».

«С 1 января 2013 года вступает в силу норма о введении в Украине электронных закупок по утвержденному Кабинетом министров перечню товаров. Сейчас мы разрабатываем нормативную базу – два проекта постановления Кабмина, включая собственно перечень товаров для электронных закупок, проходят согласования в органах власти, а кроме того есть вопросы технического плана и регламента взаимодействия участников и операторов торгов.

При этом Горбанский заявил, что все спорные вопросы по введению торгов будут согласованы в ноябре.

По его словам, среди претендентов на проведение торгов в качестве операторов являются Аграрная и ряд других компаний, владеющих аппаратными средствами и ПО.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз заявил, что готов возобновить приостановленную в прошлом году программу предоставления финансовой помощи Украине на сумму 200 млн евро, но требует сделать прозрачной систему государственных закупок.

В начале июля 2012 года Верховная Рада изменил правила игры в сфере государственных закупок, приняв Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок". Документ разрешает госпредприятиям, в том числе коммунальным, казенным, хозобществам с госдолей более 50%, не проводить тендерные торги при проведении госзакупок. Единственное исключение - монополисты и закупки за средства госбюджета. Еще один очень важный момент - результаты закупки можно будет не публиковать в "Вестнике государственных закупок".

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Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что, если «Роснефть» приобретет 50% TNK-BP International, это может оказать давление на ее рейтинг.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, агентство намерено пересмотреть рейтинги обеих компаний, если сделка будет проведена, хотя ситуация пока неясна, поскольку официальных заявлений не было сделано.

По сообщениям, «Роснефть» согласилась выплатить 28 млрд долл. за 50-процентную долю в «ТНК-BP», которая в настоящее время принадлежит AAR (российским акционерам «ТНК-BP»).

Согласно первоначальной оценке агентства, кредитоспособность «Роснефти» обеспечивает достаточный запас прочности для привлечения дополнительного долга в размере до 15 млрд долл. в целях частичного финансирования приобретения при сохранении текущего уровня рейтинга.

Однако в случае привлечения дополнительных заимствований в размере заметно выше 15 млрд долл. в сочетании с лишь ограниченным изменением дивидендной политики и планов капвложений «Роснефти», это, вероятно, приведет к уровням левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) значительно выше 2x на продолжительной основе и, как следствие, к понижению рейтинга.

При таком сценарии агентство не ожидает понижения рейтинга больше чем на один уровень, что позволит компании сохранить рейтинг инвестиционной категории. В то же время, если после приобретения показатели левереджа превысят 3x, то это обусловит более значительное давление на рейтинг.

В этом случае Fitch вновь проведет оценку степени государственной поддержки и того, является ли она достаточной для сохранения рейтингов инвестиционной категории.

Кроме того, ранее «Роснефть» выражала заинтересованность в приобретении 50-процентной доли BP (British Petroleum) в совместном предприятии.

Неясно, будет ли «Роснефть» заинтересована в приобретении «ТНК-BP» полностью, однако такой шаг привел бы к значительно более высокому левереджу и, потенциально, к дополнительному негативному рейтинговому действию.

Агентство не ожидает каких-либо изменений рейтингов «TНK-BP» сразу после потенциальной сделки с «Роснефтью». В то же время кредитоспособность «TНK-BP» будет ослаблена, если сделка будет финансироваться за счет увеличения ее левереджа. Какие-либо изменения планов разведки и добычи также могут оказать влияние на рейтинги «TНK-BP».

Fitch будет необходимо получить информацию о цене приобретения, финансировании (соотношении долга и собственных средств), будущей дивидендной политике «Роснефти» и «TНK-BP», а также о каких-либо изменениях программы капиталовложений «Роснефти» в результате потенциального приобретения.

Продажа BP своей доли в «TНK-BP», вероятно, не окажет негативного влияния на рейтинги BP в соответствии с подходом агентства, поскольку Fitch ожидает, что BP получит справедливую рыночную цену и сможет реинвестировать эти средства в другие активы.

Как ранее сообщал УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в «ТНК-ВР» является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».

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Украинский автопром в сентябре сократил выпуск легковых автомобилей на 36%

Производство легковых автомобилей в Украине в сентябре 2012 года упало по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 36,3% до 5,7 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с августом текущего года производство «легковушек» сократилось в прошлом месяце на 4,7%.

Всего за девять месяцев украинские автопроизводители в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократили производство легковых автомобилей в годовом выражении на 23,5% до 54,9 тыс. единиц. Эти данные Госстата совпадают с информацией, обнародованной на прошлой неделе ассоциацией автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране в январе-сентябре 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,9% до 2 268 единиц, а выпуск автобусов сократился на 1,2% до 2 554 единиц.

В сентябре выпуск грузовых автомобилей по сравнению с сентябрем 2011 года упал на 52,3% до 145 единиц, а выпуск автобусов сократился на 48,1% до 265 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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СКМ купила крупнейшего в Украине железнодорожного грузоперевозчика

Группа СКМ увеличила свою долю в уставном капитале крупнейшего частного железнодорожного оператора «Лемтранс» (г. Донецк) до 100%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКМ.

«Лемтранс» позволит стабильно обеспечивать группу СКМ, как крупнейшего грузоотправителя, подвижным составом. Вместе с тем, мы видим «Лемтранс» как самостоятельный рыночный бизнес, работающий как с украинскими, так и иностранными грузовладельцами», - заявил директор по развитию новых направлений бизнеса компании СКМ Николай Нестеренко.

По его словам, инвестиционная политика «Лемтранса» будет направлена на обновление и увеличение собственного парка и повышение качества услуг.

“С приходом СКМ, как стратегического инвестора, у «Лемтранса» появилась и наша полная поддержка, в том числе - наша готовность финансировать инвестиционные программы компании», - сказал Н.Нестеренко

Напомним, с 2003 года группа СКМ являлась миноритарным акционером «Лемтранса» с долей в 19,95% уставного капитала.

Интеграция компании «Лемтранс» в состав Группы СКМ была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, одобрена Антимонопольным комитетом Украины и европейскими антимонопольными органами.

Справка УНИАН. СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) – крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики, в том числе – транспортный холдинг «Портинвест». 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава. В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн.

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Фирташ инвестирует в азотную химию 1-1,3 млрд грн

Group DF в 2013 году инвестирует в свои предприятия азотной химии от 1 до 1,3 млрд. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс- службе Group DF, об этом глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сообщил во время рабочего совещания с правлением предприятия ПАО «Концерн Стирол».

«В 2011 году мы вложили 1,1 млрд гривен, в 2012 году вложим еще около 1 млрд. План по инвестициям на следующий год – 1-1,3 млрд гривен», – сказал бизнесмен.

Д.Фирташ отметил, что в 2013 году в ПАО «Концерн Стирол» будет вложено около 500 млн грн инвестиций.

Инвестиционные планы следующего года связаны как с модернизацией существующих в ПАО «Концерн Стирол» производств и наращиванием их мощностей, так и с разработкой новых производств.

Из всего объема запланированных инвестиций на капитальные ремонты будет направлено около 200 млн грн, остальные инвестиции пойдут на создание новых мощностей.

В частности, в 2013 году в ПАО «Концерн Стирол» будет начато строительство нового производства аммиачной селитры – наиболее популярного минерального удобрения среди отечественных аграриев. «Мы сейчас начинаем проект строительства нового завода аммиачной селитры. По сути, это позволит увеличить нынешние мощности на 900 тыс. тонн.

Если мы хотим бороться за наш украинский рынок, нам необходимо наращивать мощности. Это важно, потому что под это есть рынок. Ведь свято место пусто не бывает», - отметил бизнесмен.

Это даст возможность не только более полно удовлетворять спрос потребителей и удержать рынок, но и позволит увеличить глубину переработки аммиака.

Наряду с этим, на предприятии будут наращивать объем производства аммиака – базового продукта для производителей азотных удобрений. «Стирол» в следующие два года планирует почти на 10% увеличить объемы производства аммиака и к 2014 году выпускать 4,7 тыс. тонн этого продукта в сутки.

«До середины 2014 года благодаря вложенным инвестициям на «Стироле» мы увеличим объем выпуска аммиака до 4 700 тонн в сутки, аммиачной селитры – на 900 тыс. тонн и карбамида – на 950 тыс. тонн в год», - отметил Д. Фирташ.

Инвестиции будут направлены на внедрение ряда энергоэффективных проектов. В частности, будущая модернизация и капитальные ремонты действующих производств – завода аммиака №1 и цеха аммиака 1-Б позволят сократить объемы потребления газа на 34 млн. куб. м. в год.

Кроме того, за счет ремонта склада жидкого аммиака, который предусматривает замену компрессора и системы управления, на 3,6 тыс. тонн в год будут снижены потери аммиака.

Напомним, концерн «Стирол», входящий в компанию «OSTCHEM», за 6 месяцев 2012 года увеличил производство аммиачной селитры на 97,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - до 309,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.

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Кабмин хочет расширить полномочия ГНС по контролю за спиртом

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести обязательный контроль за транспортировкой спирта силами сотрудников Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Соответствующий законопроект № 11363 от 17 октября 2012 г. зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, во время вывоза спирта с территории спиртзавода уполномоченный сотрудник ГНС на акцизном складе будет делать разрешающую пометку в товарно-транспортной накладной (со штампом и подписью), а во время выезда спиртовоза с акцизного склада – помечать показатели спидометра машины в контрольном журнале отгрузки спирта. В течение одного рабочего дня эти данные по факсу будут отправлены сотруднику ГНС по месту прибытия груза. Он, в свою очередь, должен провести аналогичные процедуры контроля по факту прибытия спиртовоза - проставить отметки в товарно-транспортной накладной, а также снять показатели спидометра машины с последующей их фиксацией в журнале.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, документ разработан с целью усовершенствования порядка начисления и уплаты акцизного налога, оговоренного распоряжением Кабинета Министров Украины № 304-р (от 23 мая 2012 г.), а также с целью усиления контроля за оборотом спирта и процедуры документального оформления операций ввоза/вывоза спирта и ликеро-водочных изделий с территорий акцизных складов. Кроме того, посредством законопроекта расширяются функции представителей ГНСУ на акцизных складах, что делает их работу в части обеспечения бюджетных поступлений по акцизному налогу болле эффективной.

Как сообщал УНИАН, в октябре руководители государственного предприятия «Укрспирт», уплатившие в казну дополнительно 25 млн грн налога на прибыль и сумму наложенных штрафных санкций, сумели избежать уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов.

По данным ГНС, с начала года в Украине выявлено почти 500 преступлений в сфере производства и обращения спирта и алкоголя. Из незаконного обращения изъято более 150 тонн спирта, 600 тысяч бутылок фальсификата и около 700 тысяч поддельных марок акцизного сбора.

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В Украине могут ввести налог на доход от продажи металлолома

Кабинет министров Украины предлагает ввести налог на доход от сдачи (продажи) лома черных или драгоценных металлов, кроме дохода от продажи лома драгоценных металлов Национальному банку Украины.

Соответствующий законопроект зарегистрирован Верховной Радой и опубликован на официальном сайте ВР.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, ставка налогообложения доходов физических лиц за сданный лом черных металлов составит 15% (17%). «Это поспособствует реализации принципа социальной справедливости в налогообложении», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Украины № 1-1/2111 (от 9 августа 2012 года) в части усовершенствования налогообложения доходов, полученных от сдачи лома черных металлов. Как сказано в пояснительной записке, документ не требует консультаций с общественностью.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которым доходы от сдачи лома черных металлов не были включены в базу налогообложения.

В сентябре 2012 года Минэкономразвития предложило ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов с целью внедрения прозрачной процедуры распределения объемов экспорта металлолома между субъектами внешнеэкономической деятельности на определенный календарный год. По данным Минэкономики, объем заявленного к экспорту металлолома в 2012 году составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельно допустимый объем годового экспорта.

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ВТО не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных пошлин

Никто из членов Комитета Всемирной торговой организации по доступу к рынкам не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в сторону увеличения, а представители 58 стран на последнем заседании комитета 16 октября высказали обеспокоенность в связи с такой инициативой Киева.

Об этом говорится в информации Международного института торговли и стабильного развития.

Среди стран, которые высказали обеспокоенность: Канада, ЕС, США, Бразилия, Гватемала, Чили, Малайзия, Колумбия, Уругвай, Турция, Аргентина, Новая Зеландия, Корея, Япония, Сальвадор, Швейцария, Гонконг, Австралия, Норвегия, Мексика, Китай и Эквадор.

В частности, члены Комитета встревожены тем, что в предложениях Украины отсутствует перечень позиций, по которым Киев был бы согласен на снижение пошлин, взамен на увеличение по другим позициям.

Члены комитета по итогу заседания попросили Украину пересмотреть содержание своих предложений.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку оно может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Государственного департамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

В то же время, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в конце сентября заявил, что пересмотр ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом и не связан с возможностью вступления в Таможенный союз.

17 октября генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил, что ответ ВТО относительно намерений Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин на импортированные товары будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен.

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Украине не избежать повышения цен на газ для населения - экспертная оценка

Украина вряд ли сможет избежать повышения цен на газ и тепло для населения, поскольку, подписав Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, украинские власти априори взяли на себя обязательства повысить тарифы.

Об этом УНИАН заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что власть сможет найти взаимопонимание у населения по тарифной политике, если предложит прозрачное решение социальной проблемы.

«Понятно, что это большие ресурсы, но важно начать – сделать упреждающий механизм. Не задним числом что-то ввести, а потом начать компенсировать, а сразу продумать механизмы, которые позволили бы малообеспеченным платить за коммунальные услуги, чтобы это (платежи - УНИАН) не было шоково», - добавил В.Юрчишин.

Он также отметил важность понимания экономии ресурсов и прозрачности предоставления адресной помощи. «Крайне важно, чтобы помощь не касалась богатых людей, крупных чиновников, ведущих политиков. Если люди увидят, что политики или руководители высшего звена не сидят на льготах, то и отношение к такому механизму (повышения тарифов - УНИАН) будет спокойнее», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в начале недели Международный валютный фонд в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который завершил 2011 год с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Меморандум об экономической и финансовой политике (МЕФП) был согласован украинской стороной и миссией Международного валютного фонда по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года.

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