ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ВТО не поддерживает инициативу Украины о поднятии ввозных пошлин» пишет: члены комитета Всемирной торговой организации по доступу к рынкам встревожены тем, что в предложениях Украины отсутствует перечень позиций, по которым Киев был бы согласен на снижение пошлин взамен на увеличение по другим позициям...

http://delo.ua/ukraine/vto-ne-podderzhivaet-iniciativu-ukrainy-o-podnjatii-vvoznyh-poshlin-187595/

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«Дело» в публикации «В октябре спрос на аренду жилья упал на 50%» пишет: причина падения в том, что большинство арендаторов начали активно искать жилье для долгосрочной аренды в первый месяц после лета, к середине осени многие из них уже подобрали себе квартиру, поэтому востребованность жилья уменьшилась…

http://delo.ua/business/v-oktjabre-spros-na-arendu-zhilja-upal-na-50-187598/ммм

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Также «Дело» в публикации «Какой лимит будет введен по наличным расчетам для украинцев» пишет: Национальный банк получил право устанавливать предельные суммы наличных расчетов физических лиц и теперь в любой момент может ввести ограничение собственным нормативным актом...

http://delo.ua/finance/kakoj-limit-budet-vveden-po-nalichnym-raschetam-dlja-ukraincev-187541/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «США помогут закупить», в котором пишет: с 2013 года в Украине планируется начать внедрение стратегии развития системы государственных закупок, разработанной агентством США по международному развитию. За семь лет процедуры тендерных торгов должны стать максимально прозрачными для всех участников - государства, бизнеса и потребителей. Однако реформу может сорвать медлительность правительства, предупреждают эксперты, и приводят в качестве примера угрозу срыва внедрения электронных торгов с 1 января следующего года…

http://www.kommersant.ua/doc/2047614

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сыр стал российским», в котором пишет: украинским молочным компаниям удалось восстановить объемы экспорта сыра в Россию. По данным "Укрмолпрома", в августе на российский рынок было поставлено больше продукции, чем до введения запрета со стороны Роспотребнадзора. Как отмечают российские ритейлеры, это произошло, несмотря на то, что украинский сыр далеко не самый дешевый в России…

http://www.kommersant.ua/doc/2047757

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Газета «Сегодня» в материале «Любой украинец с 45 000 гривен в кармане сможет купить квартиру» пишет: в 2013 году власти обещают 10 000 квартир в «финских» панельках по 6000 грн за «квадрат»…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Lyuboy-ukrainec-s-45-000-griven-v-karmane-smozhet-kupit-kvartiru.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцам советуют не бояться вооруженных охранников» пишет: покупатель должен помнить, что он – главный, подчеркивают юристы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincam-sovetuyut-ne-boyatsya-vooruzhennyh-ohrannikov.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Борьба за «покращення» под смех электората» пишет: в Украине растет уровень бедности, причем не более 5% граждан соответствуют среднему классу европейских стран. Платежеспособность украинцев вернулась к показателю 2006 года, хотя полным ходом идет реализация программы «покращення». В представлении властей украинцы живут в разы лучше, чем в «реале»…

http://economics.unian.net/rus/detail/143887

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Проект по переезду чиновников за МКАД закрыт» пишут: в Кремле отказались от идеи Дмитрия Медведева, оценив технологические и финансовые риски эмиграции ведомств в «новую Москву»…

http://izvestia.ru/news/537970

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Также «Известия» в публикации «Россия научит Венесуэлу выращивать орхидеи» пишут: Минсельхоз выполнил поручение президента наладить сотрудничество с Уго Чавесом в области сельского хозяйства…

http://izvestia.ru/news/538011

(УНИАН)