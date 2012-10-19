Грищенко: в ближайшее время Украина и РФ разрешат вопрос делимитации морской границы

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что в ближайшее время Украина и Россия найдут «взаимоприемлемые решения» в вопросе делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Думаю, что в самое ближайшее время мы сможем выйти на взаимоприемлемые решения, которые будем готовы предоставить руководству двух стран», - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что стороны существенно продвинулись в поиске взаимоприемлемых решений по этому вопросу.

«Очень сложно сказать, какой процент мы уже решили и сколько осталось решить», - сказал К.Грищенко, добавив, что стороны сумели договориться о самых важных параметрах и сейчас необходимо решать вопросы на экспертном уровне.

В свою очередь С.Лавров отметил, что вопросы, которые требовали одобрения Президентов, уже решены. Не случайно, по его словам, в Ялте в июле этого года на встрече Президентов России и Украины было принято совместное заявление, в котором даны поручения соответствующим ведомствам подготовить договор о разграничении морских пространств.

«На этой стадии требуется привлечение узкопрофильных специалистов, которые должны дорешать остающиеся детали в соответствии с теми нормами, которые применяются при делимитации морских пространств», - сказал С.Лавров.

«Там есть своя специфика, своя школа, свои порядки, а наше министерство будет обеспечивать политическое сопровождение, чтобы процесс слишком долго не затягивался», - добавил он.

Как сообщалось, 12 июля Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.

Тогда же, 12 июля, РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации сообщило, что Москва и Киев на переговорах предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит «право ключа» прохода судов через Керченский пролив.

Позже в СМИ появилась информация, что проблема разграничения морских пространств предусматривает пакетное решение: Москва идет на делимитацию, а Киев, в свою очередь, соглашается на модернизацию Черноморского флота России, базирующегося в Крыму.