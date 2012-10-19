Премьер-министр Украины Николай Азаров хочет, чтобы харьковские ученые получили Нобелевскую премию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Харькове во время общения с местными студентами.

Н.Азаров подчеркнул, что Харьков является научной и культурной столицей Украины.

«Для меня Харьков - это особенный город. Я большую часть жизни посвятил науке, и Харьков для меня - это столица ученых, это столица вузовская, это культурный центр, это действительно столица науки Украины. Другого такого города в Украине нет. Можно вспомнить блестящие имена – Бекетов, Ландау и другие», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что сегодня нужно подумать о будущем, чтобы развивать научную славу города.

«Намного важнее подумать над тем, чтобы Харьков вернул себе такую великую славу, авторитет, и чтобы вскоре харьковчане поехали получать Нобелевскую премию», - сказал Н.Азаров.

***Среди всемирно известных нобелевских лауреатов есть ученые, писатели, деятели культуры, которые родились или жили в Украине, в том числе Лев Ландау, который преподавал в Украинском физико-техническом институте и в Харьковском университете. Получил Нобелевскую премию в области физики в 1962 году.