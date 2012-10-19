Итогом встречи Януковича и Путина может быть подписание двух документов

В ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву 22 октября могут быть подписаны два документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У нас подготовлены два соглашения возможных для подписания, по крайней мере, технически мы вышли на это», - сказал К.Грищенко.

По его словам, тематика переговоров двух президентов в Москве будет «достаточно широкой», прежде всего это взаимодействие в экономической сфере. «Наверное, не обойдется без того, чтобы не затрагивались вопросы сотрудничества по газовой тематике», - сказал он.

По словам К.Грищенко, Украина и Россия имеют ряд «больших проектов», которые уже обсуждались и вышли на высокий уровень согласования, однако требуют окончательного одобрения со стороны руководства двух стран.

«Таким образом, этот рабочий визит будет по своему содержанию полномасштабным обсуждением всех основных тем, которые стоят в повестке дня двусторонних отношений», - сказал он.

В свою очередь С.Лавров отметил, что когда встречаются президенты, они рассматривают весь спектр двустороннего взаимодействия, как вопросы, где требуется дополнительный импульс компетентным органам двух стран, чтобы скорее найти решение, так и вопросов перспективного углубления сотрудничества.

С.Лавров отметил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины К.Грищенко обсуждался вопрос об укреплении двусторонних гуманитарных связей и налаживания более активной работы Форума славянских культур, в котором Украина и Россия активно участвуют.

«Разговор будет, я убежден, всеохватывающим», - добавил С.Лавров.