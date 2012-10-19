Белгород-Днестровская крепость с начала года заработала 1,9 млн грн

Архитектурная гордость Украины - Белгород-Днестровская крепость заработала за 9 месяцев этого года 1,9 млн грн, а с июля по декабрь прошлого года доход крепости составил 1,2 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил Никита Петраков, директор коммунального предприятия «Фортеця», в управление которого в начале 2011 года была передана крепость.

При этом количество посетителей, купивших билеты в кассе предприятия, составило свыше 191 тысячи человек.

Одновременно Н.Петраков опроверг заявления одесских журналистов, которые на пресс-конференции в УНИАН заявили о том, что Белгород-Днестровская крепость передана в частные руки.

«Крепость по-прежнему находится в коммунальной собственности», - уточнил директор «Фортеци».

Кроме того, Петраков указал на своевременную уплату налогов в полном объеме. «Коммунальное предприятие перечислило в бюджет НДС на сумму - 264 578 грн, подоходного налога – 92 443 грн и 258 661 грн единого социального взноса», - отметил директор, добавив о планах завершения строительства информационного павильона, установки туалетов, строительства водопровода и установки электронных турникетов.

Справка УНИАН. Белгород-Днестровская крепость (второе название - Аккерманская крепость) является одной из самых известных средневековых построек, которые сохранились в Украине.

Своими размерами крепость превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости - 9 га.