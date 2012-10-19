Анонс на 22 октября

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Россию.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет».

* Пресс-конференция автора идеи и основателя компании DIVAN.TV Андрея Колодюка на тему: "Медиагруппы "1+1", StarLightMedia и "Медиа Группа "Украина" открыто обвинили DIVAN.TV в пиратстве". К обсуждению приглашаются представители вышеуказанных медиагрупп.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как в Украине выполняется закон о запрете рекламы сигарет в местах продажи? Презентация результатов мониторинга общественных организаций», во время которой будут обнародованы результаты общественного мониторинга в точках продажи табачных изделий в Киеве и других городах Украины. Цель мониторинга - оценить уровень присутствия рекламы табачных изделий и табачных торговых марок в местах продаж после вступления в силу Закона Украины № 3778, полностью запрещающего рекламу табачных изделий («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий»). Участники: Тарас Шевченко, директор Института Медиа Права, руководитель проекта «Киев без табачного дыма», Сергей Орехов, председатель Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, Андрей Скипальский, председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Життя»; Анна Постовойтова, волонтер-участник мониторинга; Елена Дуб, координатор мониторинга, проект «Киев без табачного дыма», Наталья Бородачева, вице-президент Всеукраинской федерации потребителей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 097-675-91-38, yulia@center-life.org, 068340 03 33, olenadub@medialaw.kiev.ua

* Состоится торжественная встреча, посвященная ХI ежегодному Международному детскому фестивалю «Изменим мир к лучшему!» и 3-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной Детской Лиги Наций, состоявшихся 21 июля - 1 августа 2012 года в Международном детском центре «Артек» при участии детских делегаций из 54 стран мира. Организаторы Фестиваля: ВБФ Надежды и Добра при поддержке КМУ и при содействии МИД Украины. Планируется, что в торжественной встрече примут участие Премьер-министр Украины Н.Азаров, бывший Президент Украины (1994-2005 гг) Л.Кучма, руководство МИД Украины, представители дипкорпуса, аккредитованного в Украине и другие почетные гости. Руководству Правительства Украины будет официально передано Обращение участников 3-й сессии ГА Всемирной Детской Лиги Наций, а также презентована Всемирная социальная детская Интернет-сеть.

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