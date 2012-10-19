Первый этап реформирования медицины практически завершен, уверяет Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что в Украине практически завершен первый этап реформирования медицины.

Как сообщает Правительственный портал, об этом Н.Азаров сказал в интервью Харьковской областной государственной телерадиокомпании.

«Мы сейчас практически завершаем первый этап тех преобразований в медицине, очерченных Президентом Украины Виктором Януковичем, который поставил задачу создать в Украине в чрезвычайно сжатые сроки современную систему здравоохранения», - сообщил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что правительство беспрецедентно большое количество средств выделило на оснащение украинских станций медицинской помощи новыми автомобилями и медицинским оборудованием. Глава правительства отметил, что все станции медицинской помощи обеспечены всеми необходимыми препаратами.

Н.Азаров отметил, что второй этап медицинской реформы будет предусматривать создание специализированных центров, где больные смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Третий этап – реабилитация после тяжелых заболеваний. В рамках этого этапа будут созданы специализированные центры, в которых больные смогут получить необходимую квалифицированную помощь.

Как отмечает премьер, правительство особое внимание будет уделять профилактической работе, диспансеризации.

Н.Азаров добавил, что значительная работа ведется по наведению порядка в фармацевтической отрасли. По его словам, практически все области Украины получили специальные лаборатории контроля над качеством лекарств. Также введены референтные цены на лекарства для больных гипертонией.