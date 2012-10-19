Курс НБУ на 22.10.12
19:07, 19 октября 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 22.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 19 октября – 799.3000) 100 EUR – 1041.8876 (на 19 октября – 1048.5217) 10 RUR – 2.5966 (на 19 октября – 2.6019)
Официальный курс НБУ на 22.10.12
100 USD США – 799.3000 (на 19 октября – 799.3000)
100 EUR – 1041.8876 (на 19 октября – 1048.5217)
10 RUR – 2.5966 (на 19 октября – 2.6019)
Учетные курсы банковских металлов на 22.10.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 138498.71 (на 19 октября – 139717.64)
961 XAG 10 Серебро – 2584.14 (на 19 октября – 2636.89)
962 XPT 10 Платина – 130605.62 (на 19 октября – 133163.38)
964 XPD 10 Палладий – 50915.41 (на 19 октября – 52194.29)
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