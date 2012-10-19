Курс НБУ на 22.10.12

Официальный курс НБУ на 22.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 19 октября – 799.3000) 100 EUR – 1041.8876 (на 19 октября – 1048.5217) 10 RUR – 2.5966 (на 19 октября – 2.6019)

Официальный курс НБУ на 22.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 19 октября – 799.3000) 100 EUR – 1041.8876 (на 19 октября – 1048.5217) 10 RUR – 2.5966 (на 19 октября – 2.6019) Учетные курсы банковских металлов на 22.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 138498.71 (на 19 октября – 139717.64) 961 XAG 10 Серебро – 2584.14 (на 19 октября – 2636.89) 962 XPT 10 Платина – 130605.62 (на 19 октября – 133163.38) 964 XPD 10 Палладий – 50915.41 (на 19 октября – 52194.29)

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