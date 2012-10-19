ТОП-10 за 19 октября

Янукович подписал закон относительно упрощения лицензирования операций с валютой

Украина выйдет на уровень средней зарплаты в 4 тыс. грн в течение двух лет, заявляет Азаров

Кабмин пересмотрел критерии проведения проверок бизнеса

Время прохождения украинско-российской границы будет сокращено в 2-3 раза – Погранслужба РФ

В МВД заверяют, что номерные знаки на транспортные средства дорожать не будут

Минагропрод: экспортный потенциал пшеницы может быть исчерпан 15-20 ноября

Вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

«ДТЭК Днепроэнерго» заплатит почти 1,2 млрд грн за реконструкцию Приднепровской ТЭС

Пятницкий: предложения Украины по пересмотру пошлин поддержали 110 членов ВТО

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Янукович подписал закон относительно упрощения лицензирования операций с валютой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на минимизацию влияния правоохранительных органов на деятельность субъектов хозяйствования и прекращение выполнения несвойственных для них функций при выдаче Национальным банком лицензий на осуществление операций в иностранной валюте.

Для достижения указанной цели законом предусматривается внести изменения в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (далее – Закон), в соответствии с которыми отменяется такой этап порядка выдачи Национальным банком Украины (далее – НБУ) лицензий на осуществление операций в иностранной валюте, как сообщение об этом специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учет получаемых относительно них выводов. Кроме того, НБУ уполномочивается на прекращение финансирования и операций со счетов клиентов исключительно по решению суда, устраняя при этом возможность вынесения такого решения следователем во время досудебного следствия по уголовному делу.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" 2 октября.

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Украина выйдет на уровень средней зарплаты в 4 тыс. грн в течение двух лет, заявляет Азаров

Украина выйдет на уровень средней заработной платы в 4 тыс. грн в течение двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с преподавателями и студентами в Харькове.

В частности, Н.Азаров вступил в дискуссию с одной из студенток, которая высказала мнение, что размер достойной зарплаты в Украине должен быть не меньше прожиточного минимума.

На это Н.Азаров отметил, что сейчас в Украине заработная плата находится на уровне не ниже прожиточного минимума, и предложил студентке назвать конкретную цифру. Она сказала, что считает оптимальной зарплату в 4 тыс. грн.

«На 4 тыс. мы выйдем через пару лет», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он рассказал студентам о программе «Доступное жилье», которая реализуется в Украине и, в частности, о том, что строительство одной квартиры стоит минимум 300 тыс. грн.

При этом Н.Азаров отметил, что государство создает условия для молодых людей для приобретения квартир по этой программе.

Как сказал премьер студентам, они должны понимать, что государство не может предоставить молодежи квартиры бесплатно, но они могут взять их в кредит.

«Надо молодому человеку работать не на одной работе, а на двух, и никто на блюдечке с голубой каемочкой квартиру не принесет», - сказал Н.Азаров.

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Кабмин пересмотрел критерии проведения проверок бизнеса

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень критериев, по которым определяется степень риска ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в части соблюдения законодательства о труде, а также устанавливается периодичность плановых мероприятий государственного контроля. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №937, обнародованном на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, в числе критериев - наличие задолженности по зарплате, выплаты заработной платы, которая равна уровню минимальной зарплаты или ниже его, несоответствие количества нанятых работников объемам производства (выполнения работ, предоставления услуг), нарушение законодательства о труде, несоответствие фактических показателей численности персонала, зарплаты и показателей поданной в органы власти отчетности.

В числе критериев высокого уровня рисков, определенных постановлением, значатся: задолженность по заработной на период более 60 календарных дней; (для предприятий с количеством работников более 50 чел.) наличие более 60% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной; (для предприятий с количеством работников от 51 до 250) наличие более 45% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной; (для предприятий с количеством работников от 251 чел.) наличие более 30% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной.

Дополнительными критериями высокого уровня рисков являются явное недостаточное количество работников для выполнения существующего объема производства (работ, услуг); несоответствия (более 10%) между фактическим количеством работников и показателями заработной платы с данными отчетности; грубые нарушения, выявленные во время внеплановых проверок и имеющие признаки преступлений.

Как сообщал УНИАН, в сентябре премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине на сегодняшний день долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает около 1 млрд гривен. Из этой суммы около 500 млн грн приходятся на государственные предприятия, остальные 500 млн грн – на частные предприятия, которые находятся на стадии банкротства.

На 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере — 1118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составит 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.

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В ходе визита Януковича в Москву 22 октября могут быть подписаны два документа - Грищенко

В ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву 22 октября могут быть подписаны два документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У нас подготовлены два соглашения возможных для подписания, по крайней мере, технически мы вышли на это», - сказал К.Грищенко.

По его словам, тематика переговоров двух президентов в Москве будет «достаточно широкой», прежде всего это взаимодействие в экономической сфере. «Наверное, не обойдется без того, чтобы не затрагивались вопросы сотрудничества по газовой тематике», - сказал он.

По словам К.Грищенко, Украина и Россия имеют ряд «больших проектов», которые уже обсуждались и вышли на высокий уровень согласования, однако требуют окончательного одобрения со стороны руководства двух стран.

«Таким образом, этот рабочий визит будет по своему содержанию полномасштабным обсуждением всех основных тем, которые стоят в повестке дня двусторонних отношений», - сказал он.

В свою очередь С.Лавров отметил, что когда встречаются президенты, они рассматривают весь спектр двустороннего взаимодействия, как вопросы, где требуется дополнительный импульс компетентным органам двух стран, чтобы скорее найти решение, так и вопросов перспективного углубления сотрудничества.

С.Лавров отметил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины К.Грищенко обсуждался вопрос об укреплении двусторонних гуманитарных связей и налаживания более активной работы Форума славянских культур, в котором Украина и Россия активно участвуют.

«Разговор будет, я убежден, всеохватывающим», - добавил С.Лавров.

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Время прохождения украинско-российской границы будет сокращено в 2-3 раза – Погранслужба РФ

Время прохождения украино-российской границы будет сокращено в 2-3 раза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора – руководителя Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Владимир Проничев сообщил в Госдуме, представляя российским депутатам закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

«На отдельных направлениях, учитывая уже возможности пунктов пропуска, сокращается в два, а в некоторых случаях и в три раза, потому что мы сокращаем временные показатели перемещения от одного пункта пропуска до другого. И принимающая сторона осуществляет пропуск совместный. Достаточен буден один контроль», - сказал В.Проничев.

«После ратификации мы уже будем проводить эксперимент в реальном виде. Подготовительные мероприятия по данному вопросу проведены. Считаем это перспективным», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе.

31 августа Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

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В МВД заверяют, что номерные знаки на транспортные средства дорожать не будут

В Министерстве внутренних дел Украины заверяют, что стоимость номерных знаков на транспортные средства была установлена в 2009 году, и в ближайшее время увеличиваться не будет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на информацию Департамента материального обеспечения МВД.

"МВД по результатам проведенных тендерных процедур на протяжении последних пяти лет осуществляет закупку номерных знаков в КНПО "Форт" по ценам, которые не изменялись, как минимум, с 2009 года. Для обеспечения подразделений ГАИ отмеченными номерными знаками до конца этого года с КНПО "Форт" МВД Украины заключило договор от 28.09.2012 № 332, на общую сумму 38 994 750,00 грн. В соответствии с настоящим договором стоимость номерных знаков на авто составляет 135 грн. за комплект (две единицы), а не как ошибочно сообщалось в публикациях – только за единицу", - говорится в сообщении.

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Минагропрод: экспортный потенциал пшеницы может быть исчерпан 15-20 ноября

Экспортный потенциал пшеницы из Украины при условии сохранения среднемесячного экспорта 1,3 млн тонн может быть исчерпан 15-20 октября.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитиики со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка .

“Каждый месяц объемы экспорта составляют около 1,3 млн тонн зерна пшеницы, что почти в 2 раза больше прошлого года. Таким образом, на 15-20 ноября этого года экспортные возможности Украины относительно зерна пшеницы могут быть исчерпаны (около 5-5,3 млн т)”, - говорится в сообщении министерства.

Замминистра обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы. Он также призвал зернотрейдеров осторожно отнестись к последующему заключению контрактов

В министерстве напомнили, что по результатам рабочих встреч с участниками Меморандума о взаимопонимании между Минагропродом Украины и экспортерами зерна была увеличена возможность экспорта пшеницы. Первоначальный объем экспорта пшеницы был установлен Меморандумом на уровне 4 млн тонн.

Напомним, Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже в октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предположил увеличение экспорта пшеницы до 5 млн тонн.

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Вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства

Многофункциональный вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны со ссылкой на директора Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины генерал-майора Юрия Тишкова.

«Недавно завершились заключительные сертификационные испытания вертолета Ми-8МСБ. Машина успешно прошла сертификацию для серийного производства», – сказал он.

По словам Ю.Тишкова, испытания проходили в условиях высокогорья и высоких температур в самой знойной точке СНГ вблизи поселка Шаартуз в Таджикистане. Испытательная бригада Центра в составе двух летных экипажей и наземного персонала на протяжении трех недель исследовала предельные характеристики машины. Вертолет перегружали: он на одном двигателе работал на протяжении 30 минут на взлетном режиме и набирал высоту 5000 метров, рабочую температуру двигателя доводили до 148 градусов при максимально возможных 150, горные вертолетные площадки обустраивали на высотах 2500, 3300 и 4200 метров.

«Украинские испытатели работали на площадке Москвина в районе всемирно известных семитысячников Памира. Таким образом, мы продлили испытания в условиях высокогорья, которые начали в Крыму на горе Роман-Кош высотой 1545 метров в начале этого года», – сообщил Герой Украины, заслуженный летчик-испытатель СССР Ю.Тишков.

По его словам, программа испытаний выполнена полностью. Благодаря уникальным двигателям Запорожского ОАО “Мотор Сич” машина в очередной раз “удивила” своими летно-техническими характеристиками – некоторые из них даже лучше, чем у более мощного вертолета Ми-8МТ, сказал Ю.Тишков. В частности, была достигнута 20-процентная экономия топлива по сравнению с базовым вертолетом, Ми-8МТ набрал высоту динамического потолка 6300 метров.

А во время проведения нынешнего международного авиасалона “Авиасвит-XXI” под Киевом на Ми-8МСБ был поставлен новый мировой рекорд для этого типа вертолетов по набору высоты – 8200 метров, подчеркнул он.

Сейчас Ми-8МСБ в Запорожье готовится к показательным полетам в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Госдума РФ ратифицировала соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

Москва. Госдума России ратифицировала Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской границе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за ратификацию соглашения проголосовали 444 депутата.

На пленарном заседании документ представил заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Проничев. Он отметил, что соглашение, подписанное 18 октября 2011 года в Донецке, направлено на повышение эффективности работы пунктов пропуска через российско-украинскую границу, сокращение времени, необходимого для проведения контроля, «упрощения формальностей» и создания комфортных условий для пересечения границы.

По его словам, время прохождения украинско-российской границы будет сокращено в 2-3 раза.

«На отдельных направлениях, учитывая уже возможности пунктов пропуска, сокращается в два, а в некоторых случаях и в три раза, потому что мы сокращаем временные показатели перемещения от одного пункта пропуска до другого. И принимающая сторона осуществляет пропуск совместный. Достаточен буден один контроль», - сказал В.Проничев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе. Соглашением предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль. Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля. В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда. Сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения. Также соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.

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«ДТЭК Днепроэнерго» заплатит почти 1,2 млрд грн за реконструкцию Приднепровской ТЭС

«ДТЭК Днепроэнерго» заплатит компании «Электроналадка» (г. Донецк) почти 1,2 млрд грн за реконструкцию энергоблока №14 Приднепровской ТЭС (г. Днепропетровск).

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 10 октября, а конечный срок заключения договора - 9 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК планирует заплатить компании «Электроналадка» 2,347 млрд за реконструкцию трех энергоблоков Криворожской, Ладыженской и Луганской ТЭС, по одному энергоблоку соответственно.

В середине июля текущего года энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла у кипрской DTEK Holdings Limited четыре кредитные линии на общую сумму, эквивалентную 2,493 млрд грн.

В частности, «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла невозобновляемые кредитные линии в гривне и иностранной валюте на суммы, эквивалентные 513,15 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн и 515 млн грн. Эффективная процентная ставка по всем кредитам составляет 9% годовых при кредитовании в долларах США.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

«Электроналадка» - украинская инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, монтажу, пусконаладке, сервисному обслуживанию и диагностике энергетических объектов всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ.

За 8 лет работы компания сконфигурировала и ввела в работу более 400 микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики фирм АВВ, Siemens, Alstom, «Хартрон», «Киевприбор».

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Пятницкий: предложения Украины по пересмотру пошлин поддержали 110 членов ВТО

Предложения Украины о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин поддержали 110 членов Всемирной торговой организации и Киев не будет вносить изменения в эти предложения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«Если говорить, что обеспокоенность выразили 27 стран Евросоюза и еще 20 стран, то остальные нас поддержали», - сказал В.Пятницкий.

При этом он сообщил, что некоторые страны уже начали консультации с Украиной по этому вопросу.

«Некоторые уже высказали свои пожелания. Они присылают свои предложения и высказывают, что их интересует», - сказал он.

В.Пятницкий не уточнил, сколько именно стран начали консультации, отметив лишь, что их «достаточно много».

При этом он категорически опроверг возможность пересмотра поданных в ВТО предложений.

«Мы никаких изменений в свои предложения вносить не будем», - отметил правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку оно может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Государственного департамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

В то же время, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в конце сентября заявил, что пересмотр ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом и не связан с возможностью вступления в Таможенный союз.

17 октября генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил, что ответ ВТО относительно намерений Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин на импортированные товары будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен.

По информации Международного института торговли и стабильного развития, никто из членов Комитета Всемирной торговой организации по доступу к рынкам не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в сторону увеличения, а представители 58 стран на последнем заседании комитета 16 октября высказали обеспокоенность в связи с такой инициативой Киева.

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УНИАН