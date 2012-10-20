Тигипко: "после выборов большие изменения должны быть во власти"

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что после выборов произойдут значительные кадровые перестановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «Великої політики».

«После выборов большие изменения должны быть во власти. Это моя позиция, которая подкреплена осведомлённостью», - сказал он.

В то же время, по словам С.Тигипко, в первую очередь должны произойти изменения в местной власти. «Мы должны поменять много людей в местной власти. Это практически будет голосование доверия тем людям, которые сегодня представляют власть на местах», - сказал он. «Я считаю, что в Партии регионов сегодня очень большая скамья запасных, очень много молодых, интересных людей, которых сегодня мы могли бы приобщить к работе», - сказал он.

При этом С.Тигипко уточнил, что не говорит об изменении главы правительства. «Но сменить какую-то часть Кабинета Министров, я думаю, это нормально», - сказал он, добавив, что в обновленный состав правительства должны войти, в первую очередь, члены Партии регионов.