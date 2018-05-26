Баланс недели: Украина "давит" на ВТО, производство падает, Янукович едет к Путину

Пересмотр пошлин: Украина vs ВТО

На нынешней неделе стало известно, что более трети стран – членов Всемирной торговой организации обеспокоены инициативой Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин по 371 тарифной линии.

После ЕС об этом 16 октября на заседании Комитета ВТО по доступу к рынкам высказали представители 58 стран – членов ВТО (из около 160). Среди них, кроме стран ЕС, в частности, Канада, США, Бразилия, Гватемала, Чили, Малайзия, Колумбия, Уругвай, Турция, Аргентина, Новая Зеландия, Корея, Япония, Сальвадор, Швейцария, Гонконг, Австралия, Норвегия, Мексика, Китай и Эквадор.

Члены Комитета встревожены тем, что в предложениях Украины отсутствует перечень позиций, по которым Киев был бы согласен на снижение пошлин взамен на увеличение по другим позициям. По итогу заседания они попросили Украину пересмотреть содержание своих предложений. Инициативу Украины не поддержал никто из членов ВТО.

Генеральный директор ВТО Паскаль Лами на днях заявил, что ответное решение торговой организации будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен, поскольку правила ВТО позволяют членам организации повышать пошлины по отдельным группам товаров, но они должны быть сбалансированы, в свою очередь, снижением пошлин по другим товарным группам.

Между тем, правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий смотрит на проблему с другой стороны.

В комментарии УНИАН сразу после возвращения из Женевы он сообщил, что 110 стран поддержали инициативу Украины и некоторые уже фактически начали консультации.

«Если говорить, что обеспокоенность выразили 27 стран Евросоюза и еще 20 стран, то остальные нас поддержали. Некоторые уже высказали свои пожелания. Они присылают свои предложения и высказывают, что их интересует», - сказал он в комментарии УНИАН.

В.Пятницкий не уточнил, сколько именно стран начали консультации, отметив лишь, что их «достаточно много». При этом он категорически опроверг возможность пересмотра поданых в ВТО предложений.

«Мы никаких изменений в свои предложения вносить не будем», - отметил правительственный уполномоченный.

Янукович едет к Путину

На этой неделе было официально подтверждено, что Президент Украины Виктор Янукович 22 октября осуществит рабочий визит в Россию. Это будет последний перед парламентскими выборами заграничный визит украинского Президента.

В ходе визита Виктор Януковича и Владимир Путин могут подписать два документа, сообщил 19 октября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, однако не уточнил, какие именно.

Безусловно, в центре внимания будет газовая тема, а следовательно, и перспектива вхождения Украины в Таможенный союз, если, конечно, Киев еще интересует снижение цены на газ. Не исключено также, что наконец может быть озвучена и стоимость украинской ГТС, которую оценивала «Бейкер Тилли Украина ЭК». Несмотря на то, что ее по итогам экспертную оценку обещали назвать еще в августе, до сих пор данные не обнародованы.

Падение промпроизводства превышает показатель 2008 года

Тенденция по спаду производства, начавшегося с июня, сохранилась и в сентябре. Это уже становится тревожным симптомом. В сентябре 2012 г. по сравнению с сентябрем 2011-го спад достиг 7%.

В частности, падение в металлургической сфере составило 9,4%, в сельском хозяйстве – 4,6%. Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияли как внешние, так и внутренние факторы. В частности, снижение спроса на продукцию металлургии на внешних рынках, введение Россией утилизационного сбора на автомобили, а также то, что в сентябре текущего года рабочих дней было на 2 меньше, чем в прошлом году.

Однако, стоит отметить, что падение в сентябре текущего года значительно больше, чем в сентябре кризисного 2008-го. Тогда этот показатель составлял лишь 4,5%. Правда, уже в октябре спад составил 19,8%.

Публичных прогнозов на октябрь эксперты пока не дают. Но в частных беседах говорят, что вряд ли ситуация существенно улучшится. Правда, падение промышленности до уровня 2008 года эксперты не допускают в любом случае. К слову, по некоторым оценкам, если ситуация на внешних рынках не изменится, рост ВВП в Украине по итогу года может составить всего лишь 1%, и это будет не худший результат…

В общем, как сказал на днях Николай Азаров, «непросто идут дела потому, что, во-первых, мировой экономический кризис не прекратился, а он по нам долбает, долбает и долбает…».

Украина может снова ввести квоты на экспорт зерна

В конце недели стало известно, что Украина может ввести квоты на экспорт зерна. Речь пока идет о пшенице, поскольку ее потенциал при условии сохранения среднемесячного экспорта 1,3 млн тонн может быть исчерпан к середине ноября.

Как стало известно УНИАН от трейдеров, Минагрополитики уже предупредило их о возможности введения квот с 15 ноября. Однако объемы пока неизвестны.

По данным министерства, на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что фактически приближается к предельному размеру 5,5 млн тонн.

Меморандумом о взаимопонимании между Минагропродом Украины и экспортерами зерна была увеличена возможность экспорта пшеницы. Первоначальный объем был установлен на уровне 4 млн тонн.

Стоит напомнить, что Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже, в октябре, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предположил увеличение экспорта пшеницы до 5 млн тонн, однако, по информации трейдеров, было позволено экспортировать 5,5 млн тонн.

Обо всем и еще...

Из других знаковых событий недели можно назвать существенное снижение минимальных цен на сахар. Кабмин снизил их (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012г. - август 2013г.) почти на 20% - до 4083,33 грн/тонн с 4925,14 грн/тонн. Достаточно оперативная реакция на проблему, если вспомнить, что в начале октября Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» обращалась к правительству с просьбой снизить минимальную закупочную цену на сахар в связи со снижением цен на внутреннем рынке.

"Топ-новостью" в строительной сфере стало сообщение о том, что программа "Доступное жилье" "прописалась" на жилплощади Министерства транспорта и инфраструктуры. Сначала вообще сообщили, что программа будет закрыта и миллионы бесквартирных украинцев вздрогнули и заволновались. Но впоследствии разъяснили, что теперь реализацией нацпрограммы будет заниматься специальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры.

А еще ростом прибыли продолжают удивлять банки. Прибыль банковской системы в январе-сентябре 2012 года составила 2,8 млрд грн по сравнению с 5,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Кроме того, Кабинет министров решил ввести налог на доход от сдачи (продажи) лома черных или драгоценных металлов, кроме дохода от продажи лома драгоценных металлов Национальному банку. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Предлагается, что ставка налогообложения доходов физических лиц за сданный лом черных металлов составит 15% (17%). «Это поспособствует реализации принципа социальной справедливости в налогообложении», - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, на рынке «металлосборщиков» грядут больше перемены. Украинская система налогообложения основана на обложении дохода. Но в виду нестабильности украинской экономики и почти полного отсутствия рынка в классическом понимании доход во всех формах его проявления отсутствует. В связи с этим правительство придумывает всевозможные второстепенные налоги, которые позволили бы хоть как-то пополнить бюджет. Возможно, мы дождемся налогов на печки, деревья (как в 1958 году) и воздух…

Юрий Ходжаян (УНИАН)