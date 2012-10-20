Во Львове задержаны грабители ювелирного магазина, одному из них 16 лет

Милиция задержала двух грабителей ювелирного магазина во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как напомнили в УСО, 11 октября во Львове было совершено разбойное нападение на помещение ювелирного магазина одного из ООО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение этого преступления правоохранительные органы задержали 19-летнего местного жителя и 16-летнего жителя одного из поселков Львовской области.

Часть похищенного изъята.

Как сообщалось, двое неизвестных в масках с оружием в руках разбили пистолетами витрины в ювелирном магазине и забрали золотых изделий на более чем 40 тысяч гривен.