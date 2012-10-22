ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Почему продажи пива падают уже четыре года подряд» пишет: Денис Хренов, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям "САН ИнБев Украина", рассказал "Делу" о ситуации на пивном рынке Украины и возможных последствиях повышения акцизов на пиво...

http://delo.ua/opinions/pochemu-prodazhi-piva-padajut-uzhe-chetyre-goda-podrjad-187746/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виновники ДТП оплатят все», в котором пишет: Суды не смогут отказывать членам семьи погибшего в ДТП в компенсации морального ущерба, даже если страховая компания уже произвела такую выплату по договору ОСАГО. Это следует из решения Верховного суда, который подтвердил законность дополнительных исков к виновнику ДТП. Эксперты считают, что это решение суда не будет применяться массово, однако станет актуальным при подаче исков на крупные суммы…

http://www.kommersant.ua/doc/2050329

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: Украина "давит" на ВТО, производство падает, Янукович едет к Путину» пишет: Основные тренды недели: Украина не намерена менять свои предложения ВТО по пересмотру импортных пошлин, правительство может ввести квоты на экспорт зерна, темпы падения промпроизводства превышают показатели кризисного 2008 года…

http://economics.unian.net/rus/detail/144114

* * *

Российские СМИ

«Известия» в публикации «Депутаты предлагают клеймить пьяных водителей» пишут: Клеймо «П» — «пьяница» — на руку пьяного водителя, а также спецметку на номерной знак, штамп в паспорт, прокол прав и еще 31 идею по искоренению пьянства на дорогах предлагают депутаты Госдумы. Эти предложения уже направлены премьер-министру России Дмитрию Медведеву, замминистра МВД РФ Виктору Кирьянову и начальнику ГИБДД МВД РФ Виктору Нилову. Из всех идей наибольшую поддержку вызвали прокол прав (законопроект об этом уже вынесен на обсуждение в думских комитетах), ужесточение штрафов и метки на автомобильных номерах…

http://izvestia.ru/news/538110

* * *

«Ведомости» в публикации «В ближайшие три года государство готово расщедриться только на социальные расходы» пишут: В пятницу Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2013-2015 гг. Бюджет стал более консервативным: в соответствии с новым бюджетным правилом он сверстан на основе цены нефти в $91 за баррель в 2013 г., прогноз Минэкономразвития выше — $97 (см. инфографику). Благодаря такому прогнозу расходов и доходов будет проще преодолеть «возможные турбулентности» в мировой экономике, отметил министр финансов Антон Силуанов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/5226661/byudzhet_sderzhivaniya

(УНИАН)