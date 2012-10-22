Янукович прибыл в Москву

Москва. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет главы украинского государства приземлился в подмосковном аэропорту «Внуково-2».

После этого кортеж Президента Украины отправился в сторону Ново-Огарево, где запланированы переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Программой предусматриваются переговоры Президентов в узком кругу на протяжении получаса, затем - в расширенном составе на протяжении часа.

После этого состоится подписание украинско-российских документов и общение с представителями СМИ.

Президента Украины сопровождают министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, министр иностранных дел Константин Грищенко и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, во время переговоров Президенты должны обсудить углубление украинско-российского сотрудничества, в частности, в сфере энергетики, транспорта, космоса и др.

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