Янукович Путину: мы за углубление сотрудничества с Таможенным союзом

Москва. Президент Украины Виктор Янукович выступает за углубление сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая началась в резиденции «Ново-Огарево» в Москве.

«Мы не меняем свою точку зрения, мы выступаем за углубление сотрудничества с Таможенным союзом», - заявил В.Янукович.

Он считает, что углубление этих взаимоотношений будет положительно влиять на развитие украинской экономики.

В свою очередь В.Путин отметил, что вступление в ту или иную международную организацию является внутренним делом страны. В то же время он подчеркнул, что углубление кооперации между Украиной и Россией пойдет на пользу двум странам.

Он также обратил внимание В.Януковича, что российский рынок для целого ряда украинских товаров является, безусловно, приоритетным.

Среди прочего В.Путин назвал сельскохозяйственные товары, а также товары, связанные с авиационной техникой.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.