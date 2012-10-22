Холодильную станцию в Администрации Президента отремонтируют за 6 млн грн

Управление административными домами Государственного управления делами 16 октября по результатам тендера заключило соглашение с компанией «АЭК Инжиниринг» на капитальный ремонт холодильной станции корпуса № 6 по ул. Банковой, 11.

Об этом сообщает ресурс «Наші гроші» со ссылкой на Вестник государственных закупок.

Стоимость соглашения составила 5,90 млн грн.

По соглашению, в течение 2013 года нужно выполнить ремонтные работы по сооружениям холодильной станции, а также замене старого и установке нового оборудования. Нужно смонтировать две холодильные машины весом 4,5 тонн каждая, вынесенный конденсатор массой 1,2 тонн.

Как сообщает издание, это уже второе крупное соглашение на ремонт коммунального хозяйства Администрации Президента. В августе этого года Управление административными домами ГУД за 7,48 млн. грн заказало прокладку проходного коллектора и замену трубопроводов для зданий по ул. Банковой, 11.

В 2011 году был заказан текущий ремонт Администрации Президента по ул. Банковой, 11 стоимостью 99 тыс. грн. В 2010 г. компания «Отис» получила заказ на замену одного лифта стоимостью 887 тыс. грн.