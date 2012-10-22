Анонс на 23 октября

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

* Начнет работу Международный форум "Украина: проект развития". В работе примет участие Сергей Тигипко, заместитель председателя Партии регионов, вице-премьер-министр Украины. Также к участию в Форуме приглашены: Премьер-министр Украины Николай Азаров, президент УСПП Анатолий Кинах, государственный министр Грузии по координации экономических реформ (2004 - 2008 гг.) Каха Бендукидзе, министр финансов Эстонии (2003 г.) и мэр Таллинна (2001, 2004-2005 гг.) Тынис Палтс, президент Всероссийской ОО «Деловая Россия» Александр Галушка и другие. Организатор конференции - ВОО «Реформаторский клуб».

* В НКРЭ состоится пресс-конференция в рамках закрытия проекта Twinning «Оказание помощи НКРЭ по обеспечению выполнения газового законодательства в соответствии с положениями Договора об учреждении Энергетического Сообщества". Участники: Ян Томбинський, посол, Глава Представительства Европейского Союза в Украине, Фабрицио Романо, посол Италии в Украине, Вячеслав Толкованов, председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и др.

* Состоится торжественное открытие выставки лучших образцов отечественной продукции (товары, работы, услуги) 237 предприятий со всех регионов Украины. Во время работы выставки состоятся церемонии награждения финалистов и лауреатов Конкурса.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок логистических услуг Украины 2012". Приглашены: руководители крупных логистических операторов Украины, представители компаний - потребителей логистических услуг, представители Министерства инфраструктуры Украины, эксперты рынка.

* На Официальном веб-портале ФПУ состоится интернет-конференция на тему: «Как эффективно защитить свои трудовые права?». В конференции примут участие специалисты Департамента правовой защиты аппарата ФПУ. Вопросы можно задать по адресу: olkor@fpsu.org.ua.

* Круглый стол на тему: «Что будет с курсом гривны после выборов?». Участники: Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании «Капитал Таймс», Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра Forex Club в Украине, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

* Состоится дискуссия на тему: «Налогообложение операций с ценными бумагами: как наполнить бюджет и не убить фондовый рынок?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Дмитрий Тевелев, председатель НКЦБФР, Виталий Хомутынник, глава комитета ВР по вопросам по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; Лилия Павелко, директор Департамента налогообложения юридических лиц ГНСУ, Сергей Крухмалев, директор Департамента налогового контроля ГНСУ и другие.

* Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики рассмотрит вопрос незаконной застройки 6 гектаров поймы реки Нивка, находящийся в пределах г. Киева по адресу ул. Обуховская, 135, которая по оценкам общественных активистов и экологов имеет все признаки экоцида.

* Откроется XVII международная выставка «БЕЗПЕКА 2012» в Киеве, в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза». На сегодняшний день «БЕЗПЕКА» — единственная в Украине международная выставка, которая представляет полный комплекс систем, средств и услуг для обеспечения безопасности предприятия, офиса, дома и человека. В этом году спервые на выставке состоится День банковской безопасности. Выставка будет работать до 26 октября.

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