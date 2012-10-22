Между Украиной и Россией подписано соглашение о реадмиссии

Москва. Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали соглашение о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Москве в присутствии Президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина.

Соглашение от Украины подписал председатель Государственной миграционной службы Николай Ковальчук, от России - руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

Соглашение регулирует вопросы сотрудничества украинской и российской сторон в сфере передачи компетентными органами государств лиц, которые въехали или находятся на территории запрашивающего государства с нарушением миграционного законодательства.

Кроме того, был подписан Исполнительный протокол о порядке реализации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о реадмиссии, которым устанавливается механизм реализации этого соглашения.

Как пояснили УНИАН в Государственной миграционной службе, подписанное сегодня соглашение существенно усовершенствует подписанное аналогичное соглашение 2006 года.

Кроме всего прочего, в новом соглашении учтены изменения законодательства двух стран. Так, в частности, в Украине сегодня вопросами миграции занимается другой орган, нежели указанный в предыдущем соглашении.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2006 года тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко и Президент РФ В.Путин договорились о подписании соглашения о реадмиссии.

22 декабря того года Кабмин Украины и правительство РФ подписали соглашение о реадмиссии.

В сентябре 2008 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Кабмином Украины и Правительством РФ о реадмиссии.

Однако Госдума России это соглашение так и не ратифицировала.