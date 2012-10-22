ТОП-10 (22 октября)

Суд приостановил рассмотрение апелляции о выплате России долга ЕЭСУ

Украина и Россия готовят новый договор в газовой сфере – пресс-служба Кремля

Украина за 9 месяцев увеличила производство подсолнечного масла на 22,4%

Импорт украинских товаров в Беларусь вырос на 12%, экспорт – в 1,5 раза

Украина и Россия создут пункт пограничного пропуска для паромного сообщения

Украина и Россия возобновят переговоры о цене на газ

Янукович и Путин договорились о сотрудничестве в сфере космоса

Украина и РФ не будут облагать налогами товары для коопераций

Украина сократила производство стали, однако сохранила 10-е место в мировом рейтинге

«Роснефть» покупает 100% акций ТНК-ВР

***

Суд приостановил рассмотрение апелляции о выплате России долга ЕЭСУ

Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по рассмотрению апелляции о выплате Кабинетом министров долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РФ в связи с расследованием СБУ аналогичного уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в понедельник, 22 октября, на заседании в суде огласил председательствующий судья Виктор Шапран.

Решение принято в связи с соответствующим ходатайством Кабмина, поступившим в суд 19 октября.

По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело и предмет иска в хозяйственном деле аналогичен сути уголовного дела.

Как сказал А.Богдан, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получить информацию от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозсуд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств.

Оглашая решение о ходатайству, В.Шапран сказал: "Направить Службе безопасности Украины материалы хозяйственного дела. Остановить апелляционное производство по делу".

Судья подчеркнул, что данное решение может быть обжаловано в Высшем хозяйственном суде.

Комментируя решение журналистам, А.Богдан сообщил, что копии материалов хозяйственного дела будут в материалах уголовного дела, которое находится в производстве СБУ. "Рассмотрение апелляции остановлено на время, пока в уголовном деле не будут выяснены все обстоятельства", - добавил он.

"Суд обязательно вернется к рассмотрению уже после того, как следствие установит все обстоятельства предоставления госгарантий Минобороны РФ и вообще существования этих госгарантий", - отметил А.Богдан.

Представители Минобороны России воздержались от комментариев.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батьківщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.

***

Украина и Россия готовят новый договор в газовой сфере – пресс-служба Кремля

Украина и Россия готовят новый договор о расширении сотрудничества в газовой сфере.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к встрече Президента Украины Виктора Януковича с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, президенты двух стран планируют обсудить развитие экономических связей между странами, в частности решить некоторые аспекты так называемой "газовой темы", а также обсудить прогресс в переговорах по Азово-Керченскому урегулированию.

Основное внимание на переговорах планируется уделить обсуждению состояния и перспектив развития экономических связей в таких приоритетных сферах как энергетика, транспорт, космос, мирный атом.

Так, несмотря на ряд расхождений в подходах по некоторым аспектам "газовой темы" - таким как, в частности, ценообразование и объем закупаемого Украиной газа - стороны продолжают вести планомерную работу над формированием правовой базы, призванной вывести взаимодействие на этом направлении на более высокий уровень.

"Планируется, что Путин и Янукович обстоятельно обсудят возможности и перспективы решения этой задачи в свете подготовки нового, полномасштабного договора о расширении сотрудничества в газовой сфере, а также выполнения договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о совместном освоении структуры Палласа, расположенной на шельфе Черного моря", - отмечается в сообщении.

"Предполагается также рассмотреть такие важные темы, как прогресс в переговорах по Азово-Керченскому урегулированию, вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота России на территории Украины", - отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, на встрече лидеров Украины и РФ предполагается подробно рассмотреть вопросы взаимодействия в атомной энергетике. В начале октября этого года в Кировоградской области был заложен первый камень будущего завода по производству ядерного топлива по российским технологиям.

"Создание этого предприятия является важным шагом на пути интеграции атомных энергопромышленных комплексов России и Украины в соответствии с меморандумом между ГК "Росатом" и Минэнергетики Украины, подписанном 12 июля в Ялте", - отмечает пресс-служба Президента РФ.

Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком ядерного топлива на украинские атомные электростанции. В настоящее время прорабатываются вопросы совместного сооружения энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

***

Украина за 9 месяцев увеличила производство подсолнечного масла на 22,4%

В Украине по итогам января-сентября 2012 года произведено 2,564 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. в стране произведено 267 тыс. тонн масла, что в 2,3 больше, чем в августе 2012 года, и на 18,8% больше, чем в сентябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром» производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

При этом экспорт подсолнечного масла ожидается на уровне прошлого года – 3,2 млн тонн.

***

Импорт украинских товаров в Беларусь вырос на 12%, экспорт – в 1,5 раза

Импорт украинских товаров в Беларусь в январе-августе 2012 года достиг 1 млрд 469,6 млн долл., что на 12,3% больше аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

«При этом объем экспорта товаров в Украину достиг 3 млрд 797,5 млн долл., что в 1,49 раза больше января-августа 2011 года», - отметили в Белстате.

По данным Белстата, основными торговыми партнерами Беларуси в январе-августе 2012 года были: Россия (46,8% общего объема товарооборота), Нидерланды (10,2%), Украина (8,2%), Латвия (4,9%), Германия (4,3%), Китай (2,7%), Польша (2,4%), Литва (1,7%), Италия (1,6%), Бразилия (1,2%).

«Из общего объема белорусского экспорта на долю России приходилось 32,1%, других стран СНГ – 15,1%, стран ЕС – 42,3%, остальных стран – 10,5%. Импорт из России составил 62,3% общего объема импорта, других стран СНГ – 5,3%, стран ЕС – 18,2%, остальных стран – 14,2%», - подчеркнули в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2011 году товарооборот между Украиной и Беларусью достиг рекордных показателей в 6 млрд долл., превысив докризисный пятимиллиардный показатель 2008 года.

Справка УНИАН. Украина традиционно поставляет в Беларусь металлопродукцию, изделия из черных металлов, электроэнергию, жмыхи, масло подсолнечное, кукурузу, вагоны.

Основными товарными группами по импорту в Украину белорусской продукции за последние годы в основном являются нефтепродукты, а также сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, шины, холодильники, автобусы.

***

Украина и Россия создут пункт пограничного пропуска для паромного сообщения

Кабинет министров Украины одобрил проект Протокола между Кабмином и правительством Российской Федерации о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, протокол предлагает определить для осуществления совместного контроля пункт пропуска для паромного сообщения.

На сегодняшний день соглашение предусматривает совместный контроль только в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, а также определяет возможность осуществления такого контроля во время движения пассажирских поездов.

В то же время, осуществление совместного контроля в пункте пропуска для паромного сообщения (Крым-Кубань), который функционирует в соответствии с Соглашением о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года, не предусматривается.

На подписание протокола уполномочен глава Государственной пограничной службы Украины.

***

Украина и Россия возобновят переговоры о цене на газ

Москва. Украина и Россия договорились возобновить переговоры о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Москве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, комментируя сегодняшние переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.

По словам министра, стороны согласились, что нужно продолжать диалог по этому вопросу.

Ю.Бойко отказался говорить о конкретике, сославшись, что она появляется, когда идут переговоры на рабочем уровне.

"Сейчас только будет принято принципиальное решение о дате возобновления переговоров. Я думаю, мы обязательно вас ознакомим вас с этим", - отметил Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево заявил, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются.

"В этой связи хочу подчеркнуть, что переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны", - отметил В.Янукович.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов

***

Янукович и Путин договорились о сотрудничестве в сфере космоса

Москва. Украина и Россия наконец договорились о сотрудничестве в сфере космоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в государственной резиденции «Ново-Огарево» в Подмосковье.

«Наши ведомства, наконец, договорились о сотрудничестве по вопросам космоса, исследованиях, о совместной работе, как мы с вами говорили, на троих – Казахстан, Украина, Россия», - сказал В.Янукович.

При этом он сообщил, что планируется «совместных три пуска».

Напомним, в конце августа Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" озвучила предложение о совместном с Украиной и Казахстаном создании новой ракеты-носителя и использовании в этом проекте технологии программы "Энергия-Буран".

***

Украина и РФ не будут облагать налогами товары для коопераций

Между правительствами Украины и Российской Федерации подписан протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, протокол был подписан сегодня в Москве в присутствии президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

Протокол позволяет двум сторонам реализовывать положение межправительственного соглашения о производственной кооперации от 24 апреля 1998 года, в соответствии с которым товары (услуги), поставляемые по производственной кооперации, не облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Этот документ непосредственно регламентирует порядок и условия формирования номенклатуры товаров, которые поставляются по производственной кооперации хозяйственными субъектами Украины и России в 2012 году, а также объемы их поставок и перечень этих хозяйствующих субъектов.

***

Бойко: LNG-терминал начнут строить раньше, чем Южный поток

Мне нравится 0

Москва. Украина начнет строительство LNG-терминала по приемке сжиженного газа раньше, чем Россия начнет строительство Южного потока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сказал в интервью журналистам.

«Строительство Южного потока еще не началось, и если быть откровенным, то у нас строительство приема LNG-газа начнется раньше на месяц до начала строительства Южного потока», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськи заявил, что строительство LNG-терминала по приемке сжиженного природного газа на Черноморском побережье начнется, ориентировочно, 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

«Южный поток» реализуется ОАО «Газпром» в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа проект в обход территории Украины. Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» планировалось начать в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

22 мая в управлении информации «Газпрома» сообщили, что реализация проекта «Южный поток» идет в соответствии с графиком, в декабре этого года начнется строительство.

Однако в начале октября Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев заявил, что сомневается, что строительство «Южного потока» начнется в декабре, отметив, что окончательное решение о реализации этого проекта будет принято в декабре-январе.

***

Украина сократила производство стали, однако сохранила 10-е место в мировом рейтинге

Производство стали в Украине в сентябре составило 2,708 млн тонн, что, несмотря на снижение на 8,3% к уровню сентября 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, за девять месяцев 2012 года производство стали в Украине сократилось до 25,124 млн тонн, что на 5,4% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в январе-сентябре 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 1,149 млрд тонн.

В прошлом месяце объем мирового производства стали практически не изменился по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 123,637 млн тонн.

По итогам девяти месяцев 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 542,340 млн тонн (рост на 1,7% к периоду 2011 года) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (81,321 млн тонн за 9 месяцев, прирост 0,4% к соответственному периоду в 2011), США (68,154 млн тонн, + 5,3%), Индия (56,851 млн тонн, + 3,1%), Россия (53,777 млн тонн, + 4,3%), Южная Корея (52,160 млн тонн, + 3,0%), Германия (32,444 млн тонн, - 4,9%), Турция (27,153 млн тонн, + 8,4%), Бразилия (26,045 млн тонн, - 3,0%) и Украина (25,124 млн тонн, - 5,4%).

***

«Роснефть» покупает 100% акций ТНК-ВР

Москва. Компания «НК «Роснефть» объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций «Роснефти», являющихся в настоящее время казначейскими.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Роснефти».

«В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю в 5,66% в «Роснефти», у ее материнской компании ОАО «Роснефтегаз», по цене 8 долл. за акцию. «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря 2012 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роснефть» и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом» от Правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в 1-й половине 2013 г.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Совет директоров «Роснефти».

Приобретение 50-процентной доли в ТНК-ВР представляет собой уникальную и привлекательную стратегическую возможность значительного увеличения стоимости «Роснефти» для акционеров компании.

Комментируя соглашение, Президент и Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект».

По его словам, «Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе «Роснефти» и новых кредитных средств.

«Роснефть» также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 млрд долл. при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.

Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.

Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти».

Как сообщал УНИАН, «Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН