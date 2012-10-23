ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кабмин утвердил условия доступа инвестора на Запорожский титано-магниевый комбинат. Под Фирташа?» пишет: инвестор, претендующий на 49% прав собственности в ЗТМК, должен гарантировать поставки комбинату отечественного сырья. В его обязанности также вменено внесение средств на модернизацию предприятия и погашение его просроченной задолженности…

http://delo.ua/business/kabmin-utverdil-uslovija-dostupa-investora-na-zaporozhskij-titano-187782/

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«Дело» в публикации «Оппозиция всерьез готовится ко второму Майдану» пишет: чем ближе дата голосования, тем чаще начинают говорить об альтернативных сценариях исхода выборов. "Дело" проанализировало, какие из них могут стать реальностью…

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-vserez-gotovitsja-ko-vtoromu-majdanu-187785/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заемщики отправятся в плавание», в котором пишет: Банки намерены выдавать кредиты с фиксированной ставкой, которая, впрочем, может быть заменена плавающей — увеличена или снижена — при оговоренных заранее условиях…

http://www.kommersant.ua/doc/2050797

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бензин горит на работе», в котором пишет: Импорт бензина в Украину прекратился. Как заявили вчера крупнейшие нефтетрейдеры, Гостаможня приостановила оформление нефтепродуктов, и в результате на границе скопилось более 20 тыс. т топлива. Участники рынка уверены, что это вызовет новую волну подорожания бензина — уже до конца недели его цена может повыситься на 15-17 коп. за литр…

http://www.kommersant.ua/doc/2050762

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Также «Сегодня» в публикации «Чем Донбасс торгует с миром» пишет: региональный экспорт превышает импорт, а специалисты напирают на новое оборудование…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/CHem-Donbass-torguet-s-mirom.html

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Российские СМИ

"Ведомости" в публикации «Москва собирается потратить на транспортную инфраструктуру 40 млрд евро в ближайшие 5 лет» пишут: офисов и торгцентров в столице будет строиться меньше, зато подъехать к ним будет проще…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/5277141/transport_vmesto_ofisov

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Также «Известия» в публикации «Россиян заставят летать на Superjet» пишут: Прибыльные международные маршруты отдадут тем отечественным авиакомпаниям, которые имеют в своем составе хоть один современный российский самолет. Авторы идеи — в «Аэрофлоте»…

http://izvestia.ru/news/538195

(УНИАН)