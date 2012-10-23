Курс НБУ на 23.10.12

Официальный курс НБУ на 23.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 22 октября – 799.3000) 100 EUR – 1044.1256 (на 22 октября – 1041.8876) 10 RUR – 2.5860 (на 22 октября – 2.5966)

Официальный курс НБУ на 23.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 22 октября – 799.3000) 100 EUR – 1044.1256 (на 22 октября – 1041.8876) 10 RUR – 2.5860 (на 22 октября – 2.5966) Учетные курсы банковских металлов на 23.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 137879.25 (на 22 октября – 138498.71) 961 XAG 10 Серебро – 2571.35 (на 22 октября – 2584.14) 962 XPT 10 Платина – 129406.67 (на 22 октября – 130605.62) 964 XPD 10 Палладий – 50196.04 (на 22 октября – 50915.41)

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