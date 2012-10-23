Тони Блэр: Будущее Украины - в Евросоюзе

Будущее Украины - в Евросоюзе. Об этом сегодня в Днепропетровске во время организованной фондом Виктора Пинчука публичной лекции «Модернизация стран в ХХІ столетии» перед студентами и молодежью Днепропетровска, заявил экс-премьер-министр Великобритании (1997-2007 гг.) Тони Блэр.

«Евросоюз должен протянуть руку Украине и будущее Украины действительно в Евросоюзе», - сказал Т.Блэр. Отвечая на вопрос относительно проведения Чемпионата мира по футболу Евро-2012, экс-премьер-министр Великобритании дал высокую оценку Украине, но вместе с тем отметил: «Судьба Украины будет решаться не на футбольном поле, а на Совете Европы». Т.Блэр отметил, что Украина должна провести подготовительную работу, провести необходимые реформы и в первую очередь создать институты гражданского общества, чтобы отвечать критериям ЕС. Вместе с тем, Т.Блэр заявил, что для Украины важно развивать отношения как на западе, так и на востоке. «Я верю, что вам нужны отношения (Украине) там и там, и это увеличит вашу силу», - заявил Т.Блэр. Он сказал, что Украине наряду с ЕС необходимо развитие отношений с Россией, на Юге - с Турцией и Ближним Востоком.

«Было бы правильно, чтобы все союзы укреплялись. Украина имеет огромные экономический и интеллектуальный потенциал», - заявил экс-премьер Великобритании.