Тигипко не нравится идея Януковича об увеличении количества министерств

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко считает нецелесообразным увеличивать количество министерств в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы только сокращали количество министерств, и сокращали сами министерства. Поэтому проводить увеличение министерств после выборов я считаю абсолютно нелогичным», - отметил С.Тигипко.

Он также высказал мнение о необходимости сокращения количества министерств.

«Я бы думал о сокращении некоторых министерств, потому что многие страны, не меньшие по размеру, чем Украина, справляются с меньшим количеством министерств. Далеко не от этого все зависит», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2012 года, выступая перед участниками ІІІ Спортивного конгресса Украины, Президент Виктор Янукович высказался за создание центрального органа исполнительной власти по вопросам спорта.

«Понимаю, что без решения организационно-управленческих вопросов ситуацию трудно сдвинуть с места. Сфера физической культуры и спорта достаточно разветвлена и имеет свою специфику, которую сложно сравнить с другими. Нам стоит также вместе подумать о создании отдельного центрального органа исполнительной власти по вопросам спорта», - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. 9 декабря 2010 года В.Янукович подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, были созданы Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, а также Государственная служба молодежи и спорта Украины в результате реорганизации Министерства образования и науки Украины и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.