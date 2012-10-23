Анонс на 24 октября

* Состоится VII Ежегодная конференция Fitch Ratings в Украине. Участники: Александр Петрик, директор генерального экономического департамента, НБУ, Андрей Беспятов, CFA, управляющий директор, глава аналитического департамента, Dragon Capital, Алексей Ткаченко, директор Генерального департамента банковского надзора, НБУ, а также директора аналитических департаментов Fitch Ratings по суверенному, корпоративном и Банковский сектор: Чарльз Севилль, Николай Лукашевич, Алексей Фадюшин, Джулио Ломбарди и Ольга Игнатьева.

* Состоится пикетирование Кабинета Министров Украины, организованное представителями Национальной академии наук Укарины. Участники будут требовать от правительства выполнения обязательств, взятых им на себя 24 мая, после первой акции протеста. Речь идет о финансовом обеспечении НАНУ в части необходимого фонда оплаты труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций. В знак солидарности с научными Независимый студенческий профсоюз «Пряма Дія» присоединится к акции.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко, министра внутренних дел Виталия Захарченко.

* Прямая линия на тему: «Новый порядок регистрации сделок с недвижимостью» при участии Инны Завальной, первого зам.главы Государственной регистрационной службы Украины.

* В рамках 6-го международного специализированного форума-выставки SMART CITY 2012 состоится круглый стол на тему: «Перспективы применения SMART-технологий в развитии муниципальных инфраструктур в Украине».

* 10-30 - в УНИАН состоится совместная пресс-конференция представителей Национального банка Украины, Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) и немецкого банка KfW и на тему: «Как сохранить и приумножить свои сбережения во времена финансовых штормов. Немецкий опыт в Украине». На пресс-конференции будет заявлено о проведении первого в Украине Всемирного дня сбережений, который стартует 31 октября и продлится месяц. В рамках проведения Всемирного дня сбережений в Украине украинцам будут предложены привлекательные условия для вкладов и информационная кампания для увеличения понимания населением взаимосвязи между сбережением и экономическим ростом, а также сути банковских услуг. Участники: Гуннар Вельцхольц, директор бюро в Украине, банк KfW, Сергей Мамедов, исполнительный директор, Независимая ассоциация банков Украины и Наталья Иваненко, директор департамента банковского регулирования и контроля, Национальный банк Украины. В ходе пресс-конференции будет представлен талисман Всемирного дня сбережений в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 300-10-15, (044) 300-12-15.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Комитета по экономическим реформам горгосадминистрации. Будут рассматриваться вопросы: совершенствование инвестиционного процесса в городе Киеве; проекты развития Деснянского района.

* Состоится финал десятого юбилейного конкурса «Молодой предприниматель года». Конкурс организован ВМОО «Совет молодых предпринимателей Украины», при поддержке Госслужбы молодежи и спорта Украины. В программе: проведение для финалистов конкурса образовательной программы: «Networking - действенный инструмент предпринимателя» и мастер-класс Геннадия Балашова «Психология денег», «Как стать авантюристом?». Пресс-конференция на тему: «Социальная ответственность предпринимателя» при участии: Андрея Пинчука, председателя ВМОО «Молодые регионы»; Михаила Бродского, главы Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Геннадия Балашова, теле- и радиоведущего, предпринимателя; Дмитрия Радионова, диектора ГП «Укрекоресурсы»; Евгения Шевченко, директора UA-Master, Дмитрия Стрижова, ген.директора ХОП «Шериф». Состоится церемония награждения.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Бориса Новожилова, генерального директора «Артека» в 2006 - 2010 г.г. на тему «Земля МДЦ «Артек»: история и день сегодняшний. Документы и факты». Борис Новожилов расскажет о схемах отчуждения земли «Артека» и о борьбе за ее сохранение, которую ему пришлось вести в течение всего периода его руководства Детским центром, а также о том, как после многочисленных судебных исков удалось восстановить уничтоженные местными властями правоустанавливающие документы на нее. Причиной возвращения к этой теме стали недавние заявления официальных лиц об отсутствии актов на землевладение лагеря. Каковы последствия таких заявлений? Что происходит с "Артеком"? Эти и другие вопросы будут прокомментированы во время пресс-конференции, в которой также примут участие: Денис Степанов, начальник юридического отдела МДЦ «Артек» (2006-2010 гг), Игорь Степанов, лидер неформального международного объединения «Артек» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция, посвященная вопросу безлицензионной деятельности поставщиков программного контента и борьбе с пиратством. Среди участников пресс-конференции: председатель Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, представители Генпрокуратуры Украины, МВД Украины, ГНС Украины, Телекоммуникационной палаты Украины, ассоциации «Укртелесеть», Союза кабельного телевидения Украины, Всеукраинской ассоциации операторов кабельного телевидения.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с завершением реконструкции и достройки скоростной трамвайной линии в ж/м Троещина г. Киева.

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка состоится селекторное совещание, посвященное итогам подготовки страны к отопительному сезону. Будет заслушан отчет каждого региона, в мероприятии примут участие руководители профильных управлений местных госадминистраций, предприятий отрасли и городские председатели областных центров и городов областного значения.

* Состоится пресс-тур, организованный Корпорацией «Сварог Вест Груп» на открытие в с.Лотивка Шепетовского района Хмельницкой области самого мощного в Западной Украине семенного завода по очистке, калибровке, протравке и фасовке семян зерновых, крупяных и бобовых культур. Участники: председатель совета благотворителей ХРБФ «Укрепление общин» Сергей Буряк; председатель правления Корпорации «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук; представители фирм-поставщиков оборудования Cimbria и Syngenta; партнеры Корпорации «Сварог Вест Груп»: «Агротех», «Кернел», «Оболонь», «Астарта», «Луч-Агро», «Укрзернопром», «Эридон», «Монсанто» и другие.

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