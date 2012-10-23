ТОП-10 (23 октября)

Украина улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2013

Янукович будет говорить о газе в ноябре: "вопрос может решить пакетное соглашение"

Тигипко уверяет, что в Кабмине нет разговоров о запрете на экспорт зерна

Аграрный фонд с 1 ноября начнет форвардные закупки зерна

Рост ВВП в Украине по итогам года составит не более 1% - Геец

Минфин привлек в госбюджет 1 млрд грн от продажи ОВГЗ во вторник

Янукович будет говорить о газе в ноябре: "вопрос может решить пакетное соглашение"

Таможня возобновила оформление импортного бензина

Уровень смертности в Украине превысил уровень рождаемости на 101 тыс. человек

Путин поручил «Газпрому» учесть рост объемов сланцевого и сжиженного газа на рынке

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Украина улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2013

Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.

Об это сказано в опубликованном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Как сообщает совместный пресс-релиз ВБ и IFC, наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-е).

По сообщению авторов доклада, «Украина упростила процесс создания предприятия, устранив минимальное требование к капиталу для регистрации компании, а также требование иметь нотариально заверенные учредительные документы для регистрации».

В налоговой сфере была внедрена возможность электронного предоставления данных и оплаты для средних и крупных предприятий (при этом количество налоговых платежей и время на их администрирование значительно сократилось).

В сфере регистрации собственности был ускорен процесс передачи недвижимости благодаря введению эффективных ограничений по срокам обработки соответствующих заявок в земельном кадастре в Киеве.

Направление, в котором у Украины наихудшие позиции, - получение разрешений на строительство (183-я позиция по сравнению со 182-й в прошлом году).

Сфера с наилучшими показателями для Украины - получение кредитов (23-е место в мировом рейтинге).

Первое место по условиям бизнеса седьмой год подряд занял Сингапур. Также в первой десятке стран с наиболее благоприятными условиями регулирования предпринимательской деятельности - Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания, Норвегия, Великобритания, Республика Корея, Грузия и Австралия.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной налоговой службы Александр Клименко прогнозировал улучшение общего рейтинга Украины в нынешнем году минимум на 14 позиций.

Нынешний доклад является 10-м по счету, в нем были проранжированы 185 стран (год назад - 183).

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Янукович будет говорить о газе в ноябре: "вопрос может решить пакетное соглашение"

Президент Украины Виктор Янукович намерен обсудить вопрос поставки российского газа в Украину и цену на него на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал Президент, комментируя итоги вчерашних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны, как в России, так и в Украине, работают над базовым вопросом.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В. Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

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Тигипко уверяет, что в Кабмине нет разговоров о запрете на экспорт зерна

Правительство не рассматривает возможность введения квот на экспорт зерна или полного запрета экспорта.

Об этом УНИАН заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Никаких разговоров о введении квот или запрета на экспорт не ведется. Я считаю, это было бы крайне негативным шагом", - отметил С.Тигипко

Одновременно вице-премьер уточнил, почему правительство отказывается препятствовать экспорту зерна.

"Мы имели далеко не лучший год по объемам, и надо дать производителям воспользоваться высокими ценами на внешних рынках, они должны компенсировать свои потери урожайности. Я считаю, что государство не должно вмешиваться сейчас сюда», - сказал С.Тигипко

Он также назвал спекулятивными разговоры о введении запрета на зерновой экспорт. «Если они (разговоры о запрете экспорта - УНИАН) не ведутся на уровне правительства, значит, они, наверное, спекулятивные», - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

Одновременно первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что уже 1,4 млн тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров осторожно отнестись к последующему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже в октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предположил увеличение экспорта пшеницы до 5 млн тонн.

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Аграрный фонд с 1 ноября начнет форвардные закупки зерна

Аграрный фонд Украины приступит к форвардным закупкам продовольственного зерна пшеницы и ячменя, а также фуражного зерна ячменя урожая 2013 года с 1 ноября 2012 года.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в газете «Голос Украины» № 199(5449) от 23 октября.

Согласно объявлению, Аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам 1,3 млн тонн зерна. При этом минимальная партия поставки пшеницы по требованиям фонда составляет 5 тыс. тонн, ржи — 0,5 тыс. тонн, ячменя — 1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет Министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта. Согласно постановлению Кабмина, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый — будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. При этом плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

Кроме того, постановление Кабмина предусматривает заключение форвардных контрактов во время осенне-полевых работ.

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Рост ВВП в Украине по итогам года составит не более 1% - Геец

Рост внутреннего валового продукта Украины замедлится с 5,2% в 2011 году до 0,5-1% в 2012 году.

Об этом в комментарии УНИАН заявил академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.

«Если говорить о конце года, то рост будет минимальным. Ноябрь, вероятно, даст определенный спад. Декабрь, возможно, будет чуть лучше, но по итогам года получим что-то между полпроцента и процентом роста ВВП», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что показатель инфляции не будет высоким.

Ожидания на следующий год, по словам В.Гееца, более оптимистичные. «Ситуация ожидается такой: 3–3,5% экономического роста в 2013 году», - сказал экономист.

Вместе с тем академик обратил внимание на то, что в следующем году сохранится ряд угроз, в том числе валютного характера. «Если в следующем году остановится экономика США, а ситуация в ЕС усугубится, это окажет влияние на нашу валютную систему и курс (гривни - УНИАН). Могут быть спровоцированы определенные негативные процессы. Следующий год будет хоть и с приростом, но угрозы будут оставаться. Год будет тяжелым», - отметил В.Геец.

При этом он подчеркнул важность продолжения социальных программ. «Население страны стареет, и в этих условиях социальные инициативы необходимы, чтобы поддерживать социальную стабильность, а не напряженность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно последнему прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП Украины по итогам 2012 года составит 0,5%. В мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%, согласно прогнозу, озвученному в октябре 2011 года.

Кабинет министров на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

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Минфин привлек в госбюджет 1 млрд грн от продажи ОВГЗ во вторник

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 23 октября, привлекло в госбюджет 1,006 млн грн, сообщает министерство.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса называет ожидаемой доходность размещения каждой серии на уровне 14,3%.

«В этот раз правительство получило целых семь заявок (три по пятилетним облигациям и четыре по семилетним). Объем размещения каждой из серий составил 500 млн грн. Минфин продолжает практику дружественных размещений. Рыночные продажи сейчас невозможны», - прокомментировал С.Фурса результаты аукциона.

Таким образом, Минфин наперед обеспечил себя ресурсом для выплаты обязательств по долгам на следующей неделе.

Справка УНИАН. На 22 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 186,16 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 92,189 млрд грн, банков — 77,79 млрд грн, нерезидентов — 6,108 млрд грн.

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Янукович будет говорить о газе в ноябре: "вопрос может решить пакетное соглашение"

Президент Украины Виктор Янукович намерен обсудить вопрос поставки российского газа в Украину и цену на него на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал Президент, комментируя итоги вчерашних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны, как в России, так и в Украине, работают над базовым вопросом.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В. Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

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Таможня возобновила оформление импортного бензина

Государственная таможенная служба Украины со вторника возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям.

Об этом УНИАН сообщил глава представительства Orlen Lietuva в Украине Игорь Майстренко.

«С утра таможня принимает груз по временным декларациям», - сказал И. Майстренко.

Представитель другой нефтетрейдерской компании также подтвердил возобновление оформления ввоза бензина по временным декларациям.

По мнению экспертов отрасли, продление таможней приостановления оформления ввоза бензина в страну могло спровоцировать дефицит топлива на АЗС Украины.

С пятницы, 19 октября, таможенной службой Украины был приостановлен ввоз бензина с целью отбора проб и дальнейшей его проверки в лаборатории Киева.

Ряд предприятий отрасли, занимающиеся закупкой и перепродажей бензина, утверждают, что проверка топлива всегда проводилась в местных лабораториях.

Вместе с тем, по заявлениям некоторых трейдеров, выдача временных деклараций не охватила всех участников рынка.

Один из трейдеров сообщил УНИАН, что пришедший по его адресу груз в составе двух цистерн, общим объемом около 140 тонн, стоит на границе.

«Никаких пояснений по поводу сроков предоставления результатов анализов мы не получаем», - сказал трейдер.

По информации профильного агентства OilNews, Государственной таможенной службой Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, было остановлено таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

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Уровень смертности в Украине превысил уровень рождаемости на 101 тыс. человек

Уровень смертности в Украине превысил уровень рождаемости за 8 месяцев 2012 года на 100 тыс. 764 человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, в январе-августе т.г. в Украине родились 346 тыс. 926 человек, а умерли 447 тыс. 690 человек. Наибольшая разница между рождаемостью и смертностью зафиксирована в Донецкой области. По данным Госстата, в регионе родились 28 тыс. 609 человек, умерли – 47 тыс. 666 человек. При этом положительная демографическая ситуация – превышение рождаемости над смертностью - зафиксирована в Киеве (+3665 человек), Черновицкой (+156 человек) и Волынской (+1132 человек) областях. Больше всего малышей родилось в Донецкой и Волынской областях– 28 тыс. 609 и 24 тыс. 727 соответственно, меньше всего – в Севастополе (2968) и Черниговской области (6773).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины по состоянию на 1 августа составляла 45,56 млн человек. При этом прогнозная численность населения в 2012 году составляет 45,51 млн. человек. Как прогнозируют специалисты, к 2050 году население Украины будет сокращаться, и его численность едва превысит 40 млн человек. Доля молодежи будет также неуклонно сокращаться.

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Путин поручил «Газпрому» учесть рост объемов сланцевого и сжиженного газа на рынке

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проанализировать принципы экспортной газовой политики, в том числе с учетом роста добычи сланцевого газа и увеличения объемов торговли сжиженным природным газом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Мы не новички на газовом рынке и хорошо знаем его законы. Поэтому сегодня должны действовать на нём предельно расчётливо, но в то же время очень гибко», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что наблюдается общемировая тенденция роста объёмов торговли сжиженным природным газом. В этом направлении уже начали двигаться такие мощные игроки, как компании Соединённых Штатов и Канады.

В.Путин отметил, что всё больше государств внедряют новые технологии добычи и переработки газа. К примеру, в США это позволяет рентабельно добывать сланцевый газ. По его словам, в этом «огромные проблемы», связанные с экологией, но, тем не менее, добыча происходит. За счёт продажи попутно извлекаемых компонентов даже при низких внутренних ценах в США это становится выгодно. Политики, эксперты, бизнес заговорили о настоящей «сланцевой революции». В 2011 году, по имеющимся данным, объём добычи сланцевого газа в США вырос до 214 млрд. куб. м, сообщил он.

«В этой связи прошу Газпром провести необходимый анализ и доложить комиссии основные принципы экспортной газовой политики. Мы должны в таком составе послушать, как наше основное предприятие собирается строить эту работу, потому что от её эффективности очень многое зависит во всей российской экономике, а министерство энергетики должно заняться корректировкой генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года и нашей Восточной газовой программой и тоже доложить здесь, на комиссии», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» ввел в эксплуатацию гигантское Бованенковское газоконденсатное месторождение с запасами 4,9 трлн куб. м, газ которого будет поставляться потребителям России и за рубеж.

Объем добычи газа с Бованенковского газоконденсатного месторождения сопоставим с поставками российского газа в Европу.

Справка УНИАН. Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

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