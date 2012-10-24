ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Долго ли продержатся банки при депозитных ставках в 25%?» пишет: При нынешней высокой доходности депозитов закономерными являются сомнения относительно того, как банки собираются рассчитываться с вкладчиками…

http://delo.ua/finance/dolgo-li-proderzhatsja-banki-pri-depozitnyh-stavkah-v-25-187894/

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«Дело» в публикации «Металлурги ушли в глубокие убытки» пишет: Алчевский меткомбинат терпит убытки, вести бизнес в Украине стало немножечко легче, а ЕС объявил войну биотопливу…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-metallurgi-ushli-v-glubokie-ubytki-187895/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство выбивает себе цену», в котором пишет: Крупнейшие мобильные операторы — "Киевстар" и МТС — могут лишиться права самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование связи и информатизации, подготовила законопроект, дающий ей право вмешиваться в тарифную политику операторов с существенной рыночной долей…

http://www.kommersant.ua/doc/2051520

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна растет возле доллара», в котором пишет: Дефицит банковских ресурсов не может сдержать обесценивания гривны на валютном рынке. На фоне 28-процентного овернайта курс доллара вчера подскочил до трехлетнего максимума. Банкиры объясняют этот парадокс тем, что дефицит гривны, созданный Нацбанком для недопущения ее девальвации, не способен сдержать рост клиентского спроса на валюту накануне парламентских выборов…

http://www.kommersant.ua/doc/2051745

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«Коммерсант-Украина» публикует материал «Нефть пошла на спад», в котором пишет: На мировых рынках в очередной раз подешевела нефть: вчера стоимость Brent опустилась ниже уровня $110 за баррель. Эксперты считают, что если эта тенденция продолжится, то уже в начале ноября бензин в Украине может подешеветь на 10-15 коп. за литр…

http://www.kommersant.ua/doc/2051619

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«Сегодня» в публикации «Что продает миру Крым и что покупает» пишет: Из России в АРК везут алкоголь, из Турции - текстиль и "витамины", а из ЕС – электронику…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/CHto-prodaet-miru-Krym-i-chto-pokupaet.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Национализированные банки "застряли" между выборами и кризисом», в котором пишет: Продажа "Укргазбанка" и банка "Киев" снова отодвигается на неопределенное время. Минфин все никак не может найти консультанта по их приватизации - нет желающих. Впрочем, настроения инвесторов и парламентские выборы позволяют Минфину не торопиться с принятием окончательного решения по банкам. Обсуждаются и варианты, альтернативные продаже…

http://economics.unian.net/rus/detail/144261

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Также «УНИАН-Экономика» публикует материал «Председатель правления "Укргазбанка": «К концу года у нас будет более 500 млн грн прибыли», в котором пишет: Прибыльный национализированный банк может быть привлекательным для инвесторов, а к новосозданной Независимой ассоциации банков Украины уже присоединилось 94 банка, рассказал в интервью председатель правления "Укргазбанка", исполнительный директор НАБУ Сергей Мамедов…

http://economics.unian.net/rus/detail/144395

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Российские СМИ

"Ведомости" в публикации «Путин обеспокоился переменами на газовом рынке» пишут: Чтобы «Газпром» всерьез принял перемены на газовом рынке — сланцевую революцию и рост торговли сжиженным газом, — потребовалось вмешательство президента Путина…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5329871/gazprom_preduprezhden

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Также «Известия» в публикации «МВД и Минфин создают спецкомиссию по банковским преступлениям» пишут: Чтобы дела лопнувших банков расследовались более эффективно, необходима особая структура, считают в правительстве…

http://izvestia.ru/news/538271

(УНИАН)