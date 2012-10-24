Тигипко сменил бы половину Кабмина, если б у него была такая возможность

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко предполагает, что после выборов ротации в правительстве неизбежны, и считает, что в Кабмине нужно сменить более 50% кадров.

Об этом он сказал в интервью газете "КоммерсантЪ - Украина" (№ 169 от 24 октября), отвечая на вопрос относительно возможности ротаций в правительстве.

«Я не готов говорить о персоналиях, но будь моя воля - я поменял бы больше 50%. И это нужно делать быстро, чтобы новые люди имели возможность сразу начать работу. Я бы делал ротацию уже в этом году», - сказал он.

Также С.Тигипко отметил, что прежде всего изменения нужны в регионах, хотя они должны быть и на центральном уровне.