Получить паспорт гражданина Украины можно будет в день выборов

В Украине в день выборов, в воскресенье, 28 октября, будут работать отделы Государственной миграционной службы, где можно будет получить паспорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГМС Украины, подчеркнув, что такое решение принято с целью обеспечения конституционного права граждан на участие в выборах в Верховную Раду.

В частности, как говорится в сообщении, все территориальные подразделения ГМС Украины будут работать в субботу 27-го и воскресенье 28-го октября.

В соответствии с приказом ГМС Украины, руководители территориальных органов обязаны принять исчерпывающие меры по завершению оформления паспортов гражданина Украины по поданным заявлениям, а также рассмотрению заявлений о вклеивании фотографий при достижении соответствующего возраста до 27 октября 2012 года.

Таким образом, в большинстве случаев, когда месячный срок с момента подачи заявления об оформлении паспорта еще не прошел, граждане смогут получить паспорт до выборов или в день выборов 28 октября.

Рассмотрение заявлений о вклеивании фотографий при достижении 25- и 45-летнего возраста будет проходить в максимально ускоренном режиме, в большинстве случаев в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться в подразделение ГМС Украины (так называемые паспортные столы) по месту жительства.

В случае возникновения осложнений с получением паспорта гражданина Украины или вклеивания фотографии в связи с достижением соответствующего возраста, граждане могут обращаться на горячую линию ГМС Украины:

Как сообщал УНИАН, в соответствии с разъяснением Центральной избирательной комиссии от 22 октября, УИК обязаны выдавать избирательный бюллетень избирателю даже в случае отсутствия новой фотографии в его паспорте при достижении возраста в 25 или 45 лет.

«Члены участковых избирательных комиссий обязаны выдавать избирательные бюллетени избирателю в случае, если в его паспорте не вклеена фотография при достижении 25 или 45 лет", - говорится в решении ЦИК.