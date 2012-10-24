Лазаренко заявляет, что не давал госгарантий по долгу ЕЭСУ

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко заявляет, что когда он возглавлял правительство страны, то не давал российской стороне никаких письменных гарантий по долгу корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), из-за которого украинский Кабинет министров сейчас судится с Минобороны РФ.

Об этом заявил П.Лазаренко РИА "Новости" в интервью, полученном по электронной почте через американских адвокатов.

"Я детально ознакомился с публикациями в украинской прессе. Мол, против меня могут возбудить уголовное дело относительно событий 15-летней давности. Хочу решительно отмежеваться от подобных обвинений - правительство Лазаренко никогда не предоставляло гарантий по расчетам частных структур ни правительству РФ, ни РАО "Газпром", - заявил П.Лазаренко.

Российская сторона утверждает, что задолженность возникла во второй половине 90-х годов, когда возглавляемая Юлией Тимошенко корпорация не выполнила соглашение о поставках продукции для нужд российского оборонного ведомства от 1997 года.

Сообщалось, что П.Лазаренко, который в то время возглавлял правительство Украины, дал руководству РФ письменные государственные гарантии погашения этого долга. Между тем представители украинского правительства считают, что гарантии не были оформлены должным образом, поэтому иск российского Минобороны не подлежит удовлетворению.

Так, представитель ЕЭСУ заявлял на процессе, что в материалах дела отсутствуют оригиналы писем П.Лазаренко экс-главе российского правительства Виктору Черномырдину, в которых бы давались гарантии руководству РФ.

Представленные же копии, по его словам, не заверены должным образом. "Уверен, ссылка российской стороны на какие-то оригиналы документов - грубая подделка, а заверенные копии по всем международным стандартам недействительные. Даже если допустить, что такое письмо было, то это указывает лишь на намерения и не является гарантией ", - сказал П.Лазаренко, отметив, что" подобных писем в середине 90-х было подписано сотни".

В этой связи экс-премьер назвал решение Хозяйственного суда Киева беспрецедентным и свидетельствующим о "правовом нигилизме судьи".

В настоящее время П.Лазаренко отбывает девятилетний срок в американской тюрьме по обвинению в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. 1 ноября он выходит на свободу.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева 19 сентября 2012 года частично удовлетворил иск Минобороны России, обязав Украину выплатить около 390 миллионов долларов долга ЕЭСУ, который образовался в 1990-е годы, когда корпорацию возглавляла Ю.Тимошенко. Сейчас Минфин Украины, госказначейство и корпорация ЕЭСУ обжалуют это решение в высшей инстанции.

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