Анонс на 25 октября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии станции метро «Ипподром» в г.Киев.

* Состоится Международный научный конгресс «Информационное общество в Украине». Организатор Конгресса - Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. Во время работы Конгресса состоится экспозиция новейших решений в сфере информационно-коммуникационных технологий ведущих отечественных и зарубежных ИТ-компаний («Адамант», «Арт-Мастер», «Майкрософт Украина», Cisco), а также государственных организаций.

* Стартует протестная акция-автопробег «Киевский автомайдан», участие в котором примут участники Налогового Майдана 2010г.. К автопробегу присоединятся и активисты Всеукраинского комитета «Наcтуп». Поддержать предпринимателей приедут общественные организации и предприниматели из Одесской области, Запорожья, Кривого Рога, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, которые требуют проведения правового анализа незаконного отчуждения рынков и возвращения их в коммунальную собственность городов.

* Состоится торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Петр Порошенко, министр экономического развития и торговли Украины откроет торжественную церемонию награждения победителей Конкурса. Победителей поздравит Сергей Орехов - председатель Госпотребинспекции Украине. Во время церемонии состоится праздничный концерт с участием И.Кобзона, Т.Недельской, Н. Шестак, А.Матиаса, Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им.П.Вирского и др.

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