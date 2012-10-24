ТОП-10 (24 октября)

Fitch прогнозирует 10-процентную девальвацию гривни к концу года

Минфин может снизить доходность казначейских обязательств

НАБУ прогнозирует снижение ставок по депозитам после выборов

Нефтетрейдеры заявляют о возможной монополизации импорта нефтепродуктов

Бродский: объем нелегальных зарплат в Украине достиг 145 млрд грн

Украина может запретить экспорт пшеницы с 15 ноября

Курс гривни к доллару на межбанке приближается к отметке 8,20

Предприятия задолжали Пенсионному фонду более миллиарда гривень

Кабмин утвердил программу обеспечения молодежи жильем стоимостью 5,5 млрд грн

Максимальная помощь по безработице с 1 января составит 4 прожиточных минимума - Бродский

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Fitch прогнозирует 10-процентную девальвацию гривни к концу года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу года украинская национальная валюта девальвирует на 10% - до 8,8 грн за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор группы по европейским странам с развивающейся экономикой Чарльз Севиль во время VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

«Если будет девальвация, то к концу года она составит около 10%», - сказал Ч.Севиль.

Fitch прогнозирует снижение золотовалютных резервов Украины в 2012 году до 27,1 млрд долларов по сравнению с 31,8 млрд долларов на конец 2011 года. В 2013 году агентство прогнозирует продолжение сокращения валютных резервов Нацбанка до 26,2 млрд долларов.

В докладе Ч.Севиля указывается, что агентство прогнозирует сохранение курса на уровне 8,8 грн/долл. и в 2013 году.

Fitch также прогнозирует сокращение роста реального ВВП в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%. Инфляция по прогнозам агентства в текущем году составит 2,2%, в 2013-м может увеличиться до 6,5%. Номинальный ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 167,2 млрд долларов, а в 2013-м – 170,1 млрд долларов.

Кроме того, по прогнозам Fitch, дефицит бюджета в 2012 году может составить 5,1% ВВП (в 2011 дефицит был на уровне 4,2% ВВП), в 2013-м прогноз дефицита - 3,8% ВВП.

Агентство прогнозирует, что валовой государственный долг Украины в 2012 году достигнет 32,1% ВВП, в 2013-м – 32,6% ВВП, дефицит счета текущих операций в 2012 году - 6,6% ВВП, в 2013-м – 5,2% ВВП. По прогнозам Fitch, валовой внешний долг Украины в 2012 году может увеличиться до 80,6% ВВП по сравнению с 75,2% ВВП в 2011 году. В 2013 году этот показатель может достичь 84,2% ВВП.

Среди прочего Ч.Севиль выразил надежду на то, что Украина сможет достичь договоренности о продолжении сотрудничества с МВФ и по поводу цены на российский газ.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год. По его мнению, заявления политических оппонентов о возможном обвале курса гривни являются попыткой расшатать стабильность в стране.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Минфин может снизить доходность казначейских обязательств

При сохранении высокого спроса на казначейские обязательства (КО) Министерство финансов Украины вероятно может пересмотреть доходность данного инструмента.

Такое мнение высказал исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов на пресс-конференции в УНИАН в среду.

Он отметил, что установленный по КО уровень доходности в 9,2% годовых делает инструмент довольно привлекательным. В то же время, такая доходность позволит Минфину довольно быстро обеспечить плановый объем привлечения ресурсов по данному инструменту, после чего возможен пересмотр доходности в сторону снижения.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минфина в течение первых десяти дней реализации было продано КО на 86,5 млн долл., в то время как за первую неделю сумма реализованных бумаг составила 47 млн долл.

Таким образом, среднедневная продажа КО в первую неделю была на уровне 6,7 млн долл., а за последующие три дня увеличилась в два раза - до 13,2 млн долл.

Справка УНИАН. С 10 октября 2012 года Минфин, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 5 сентября 2012 г. № 836 «О выпуске казначейских обязательств», начал размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 200 млн долл. США (серий А и Б по 100 млн долл. каждая) со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях «Ощадбанка».

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НАБУ прогнозирует снижение ставок по депозитам после выборов

После проведения в Украине парламентских выборов вероятно произойдет снижение ставок по банковским депозитам.

Такое мнение высказал исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов на пресс-конференции в УНИАН в среду.

При этом он отметил, что снижение может произойти в достаточно короткий промежуток времени.

«Я рекомендую сейчас размещаться. Процентные ставки однозначно снизятся, и они снизятся в короткое время после выборов, которые пройдут», - сказал С.Мамедов.

По его словам, существующий уровень ставок по депозитам отчасти объясняется усилением конкуренции в банковском секторе, однако стоимость привлекаемых ресурсов становится слишком высокой для банков, в связи с чем они могут пересмотреть свою политику ставок.

«Банки на сегодняшний день не в состоянии отрабатывать те процентные ставки, которые есть. Потому что 25% отработать невозможно, кредитовать под 30% нельзя, ни один субъект экономической деятельности не вытянет такую процентную нагрузку», - отметил С.Мамедов.

По данным Национального банка Украины об индексе ставок по депозитам физлиц на 12 октября, ставки по депозитам в национальной валюте составляли: на срок три месяца - 18,06%; шесть месяцев - 18,97%, девять месяцев - 18,61%, 12 месяцев - 19,35%.

По вкладам в долларах США ставки составляли: на срок три месяца - 5,67%, шесть месяцев - 6,87%, девять месяцев - 7,54%, двенадцать месяцев - 8,18%.

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Нефтетрейдеры заявляют о возможной монополизации импорта нефтепродуктов

Нефтетрейдеры, входящие в Ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», выражают глубокую обеспокоенность в связи с приостановкой таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации по итогам внеочередного заседания, состоявшегося 23 октября.

«Мы хотим официально подтвердить наличие данной проблемы у всех без исключения участников Ассоциации», - сказано в сообщении.

При этом, как подчеркивается в сообщении, причины отказа в таможенном оформлении не объяснены членам объединения по сегодняшний день, вопреки нормам Таможенного кодекса, обязывающего таможню предоставить письменное уведомление о причинах отказа.

«Однако основную озабоченность вызывают сообщения, неофициально поступающие участникам рынка от работников региональных таможен о том, что сразу после выборов, с понедельника, 29 октября 2012 г., импорт нефтепродуктов может быть снова приостановлен с целью создания специмпортера, обладающего эксклюзивным правом оформления на таможне», - отмечается в сообщении ассоциации.

Ассоциация также считает необходимым предупредить о крайне негативных последствиях, которые будет иметь такой шаг.

Последние шесть лет рынок нефтепродуктов Украины является стабильным, за этот период не было зафиксировано ни одного случая дефицита топлива, а все ценовые движения происходят в четком соответствии с динамикой внешнего рынка и изменяющейся налоговой нагрузкой на моторные топлива.

Такая стабильность ресурсного обеспечения рынка обусловлена диверсифицированной системой поставок нефтепродуктов из десятка источников по импорту и внутри страны, а также конкуренцией между участниками рынка, которых в стране более сотни.

В этой связи любое нарушение сложившейся системы обеспечения топливом будет иметь исключительно дестабилизирующий эффект и в итоге ударит по потребителю топлива.

«Нас настораживает тот факт, что сообщения о монополизации импорта нефтепродуктов после выборов совпадают с заявлениями представителей действующего правительства о введении с 1 декабря 2012 года пошлин на импорт нефтепродуктов, что также приведет к росту цен и разрушению диверсифицированной системы обеспечения Украины топливом.»,- сказано в сообщении.

В связи с серьезностью указанных рисков «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» решило информировать о произошедшей ситуации с необоснованной приостановкой импорта нефтепродуктов 19-23 октября 2012 года Кабинет Министров Украины, Администрацию Президента Украины, заинтересованные министерства и ведомства.

Кроме того, о сложившейся ситуации проинформированы дипломатические ведомства стран - экспортеров нефтепродуктов в Украину – Литвы, Польши, Румынии и Беларуси, а также представительства Европейской комиссии в Украине.

«Мы заинтересованы в дальнейшей стабильной работе рынка и членов нашей ассоциации. И приложим все усилия, чтобы сохранить надежный механизм нефтепродуктообеспечения страны», – сказано в сообщении с ссылкой на слова президента объединения Леонида Косянчука.

Напомним, по информации профильного агентства OilNews, Государственная таможенная служба Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, остановила таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме. Со вторника оформление импортного бензина по временным декларациям было возобновлено.

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

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Бродский: объем нелегальных зарплат в Украине достиг 145 млрд грн

Объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет 145 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

По словам чиновника, количество работников, работающих без легального оформления, составляет 5 млн человек. «Пять миллионов граждан получают 145 миллиардов гривень в конвертах», - сказал М.Бродский и добавил, что это и есть значительный ресурс для повышений доходов пенсионного фонда и отчислений в местные бюджеты.

Кроме того, по словам М. Бродского, порядка 25% оформленных официально работников получают минимальную зарплату. «У нас 14 миллионов пенсионеров, 1,5 миллионов частных предпринимателей и 12 миллионов нанятых работников. Из этих 12 миллионов 25% оформлены на минимальную зарплату, а остальное опять-таки получают в конвертах», - сказал М. Бродский.

Он подчеркнул, что разрешить ситуацию призван новый закон о занятости населения, который вступит в силу с 1 января 2013 года. Основная задача документа – вывести отношения нанятых работников и их работодателей в законодательную плоскость, а также стимулировать работодателей на создание новых рабочих мест.

Напомним, в начале июля вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что выведение заработных плат и рабочих мест из тени позволит повысить выплаты украинским пенсионерам более чем на 300 грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года по состоянию на середину сентября Госналогслужба легализовала трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц.

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Украина может запретить экспорт пшеницы с 15 ноября

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября, сообщает Би-Би-Си Украина.

"Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода" - заявил Н.Присяжнюк в интервью агентству Reuters.

Министр также отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта будет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях.

Отмечается, что Украина, которая входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, заявила об уменьшении своего нынешнего урожая втрое после неблагоприятных погодных условий. В то же время США страдают от самой большой засухи за полвека.

Таким образом, мировые цены на пшеницу, кукурузу и сою резко выросли летом этого года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

В то же время первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже в октябре Н.Присяжнюк высказал предположение об увеличении экспорта пшеницы до 5 млн тонн.

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Курс гривни к доллару на межбанке приближается к отметке 8,20

В среду, 24 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1750/8,1850, к 12:00 сузился спрэд 8,1785/8,1835. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 8,1870/8,1970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2612/17, к 12:00 цены снизились 0,2603/07. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2604/08. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3700 (+0.1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2986/88, а к 15:00 понизились 1,2943/45. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,6170/10,6315, к 12:00 цены ушли вниз 10,5770/10,5875. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,5955/10,6120.

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Предприятия задолжали Пенсионному фонду более миллиарда гривень

Пенсионный фонд Украины опубликовал перечень предприятий-должников по итогам 9 месяцев 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФУ, в перечне - 135 предприятий. Общий объем задолженности - 354,9 млн грн (по уплате единого социального взноса) и 712,9 млн грн (страховые взносы и другие платежи).

Наибольшими должниками, как сказано в сообщении, являются Шосткинский казенный завод «Звезда» (задолженность 83,7 млн грн), Харьковское коммунальное предприятие «Горэлектротранс» (70,5 млн грн), Шахтоуправление «Донбасс» (70,2 млн грн), государственное предприятие «Дзержинскуголь» (66,5 млн грн).

Как сообщал УНИАН, на 1 января 2012 года задолженность предприятий перед ПФУ составляла 653,5 млн грн. Тогда в числе крупнейших должников были "Шосткинский казенный завод "Звезда" (сумма долга - 72,1 млн грн), Харьковское коммунальное предприятие "Горэлектротранс" (61 млн грн) и отдельное подразделение "Шахта "Южнодонбасская имени Н.С.Сургая" госпредприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (42,4 млн грн), предприятие «Сумыхимпром» (39,9 млн грн).

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Кабмин утвердил программу обеспечения молодежи жильем стоимостью 5,5 млрд грн

Кабинет министров на заседании 24 октября утвердил Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству со ссылкой на его предправления Леонида Рысухина.

«Программой предусмотрено привлечение течение 5 лет из государственного, местных и других источников средств в сумме 5460 млн. гривен, что позволит обеспечивать жильем в среднем до 3350 молодых граждан ежегодно. Таким образом, благодаря участию в этой программе более 16 тыс. молодых семей и одиноких молодых граждан, зарегистрированных в фонде на получение льготных кредитов, смогут получить собственное жилье », - отметил Л. Рысухин.

Среди основных направлений программы - нормативно-правовове усовершенствование существующего механизма льготного долгосрочного кредитования строительства (реконструкции) и приобретения жилья для молодых семей и одиноких молодых граждан. Программа должна способствовать уменьшению стоимости строительства жилья для молодежи. А также создать условия для получения собственного жилья молодыми специалистами, которые получили направление на работу, прежде всего, в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает продлить программу предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 5 лет с ежегодным финансированием в 600-700 млн грн. Такое финансирование позволит обеспечить жильем около 16 тысяч семей, которые зарегистрированы в рейтинге на получение льготных кредитов.

Данная программа рассчитана на 2002-2012 годы, то есть формально она прекращает свое действие по окончании текущего года.

По словам Л. Рысухина, Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы недофинансирована из государственного бюджета на 50% - примерно на 700-800 млн грн.

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Максимальная помощь по безработице с 1 января составит 4 прожиточных минимума - Бродский

Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский, комментируя положения нового закона о занятости населения, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

«Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума. В среднем - более 4 тыс. грн. Это существенное увеличение», - подчеркнул М.Бродский.

Чиновник также отметил, что в новом законе о занятости населения прописаны механизмы поощрения населения к поиску работы, а работодателей – к созданию новых рабочих мест. В частности, работодатели получат возможность не платить единый социальный взнос за каждого нового нанятого работника в течение одного года. В свою очередь, безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба занятости в январе-августе 2012 года трудоустроила 522 тыс. безработных, что на 3,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средний размер пособия в августе составлял 977 грн против 988 грн в июле.

С 1 октября 2012 года прожиточный минимум составляет 1060 грн.

В августе 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения". В свою очередь, в октябре 2012 года Правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Ожидается, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн. человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.

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