Украина 28 октября перейдет на «зимнее время»

28 октября в 04.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» переводом часовой стрелки на один час назад.

Об этом напоминает Министерство экономического развития и торговли Украины в сообщении, переданном УНИАН.

Переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».