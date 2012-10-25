ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «"Мечел" не может найти покупателя на свой донецкий завод» пишет: Российский "Мечел" пока не нашел претендентов на Донецкий электрометаллургический завод, выставленный на продажу в конце сентября 2012-го. И среди украинских игроков горно-металлургического рынка вряд ли их отыщет в ближайшие месяцы…

http://delo.ua/business/mechel-ne-mozhet-najti-pokupatelja-na-svoj-doneckij-zavod-188021/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина убрала урожай», в котором пишет: Украина, входящая в десятку крупнейших экспортеров зерновых, вводит ограничения на вывоз пшеницы. Участники рынка говорят, что из страны можно было бы экспортировать еще минимум 1 млн т пшеницы, а источники "Ъ" в Минагрополитики добавляют, что запрет может быть смягчен. Тем не менее заявление Украины вчера уже подстегнуло цены на пшеницу на мировых рынках…

http://www.kommersant.ua/doc/2052147

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Помоги себе сам», в котором пишет: Развитие внутреннего рынка станет основным фактором ускорения роста ВВП стран с развивающейся экономикой, в том числе Украины, говорится в отчете Ernst & Young. Отечественные эксперты соглашаются с такими выводами, однако переориентация Украины с развития экспорта на стимулирование внутреннего рынка займет длительный период времени…

http://www.kommersant.ua/doc/2052264

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«Сегодня» в публикации «Мельниченко впервые предъявили обвинения по делу, которое расследуется много лет» пишет: Задержанного вчера утром в аэропорту «Борисполь» экс-майора Госохраны Николая Мельниченко весь день в среду допрашивали сотрудники Главного следственного управления ГПУ. Об этом «Сегодня» нынешним утром сообщил адвокат Мельниченко Николай Недилько. В ходе этих действий Мельниченко, наконец, предъявили обвинение по уголовному делу, которое ныне расследует СБУ. А возбуждалось дело еще в начале 2000-х, затем в 2005 генпрокурор Святослав Пискун его закрыл, а не так давно судья Родион Киреев (который осудил на 7 лет Юлию Тимошенко) вновь возобновил…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Eks-mayoru-Melnichenko-vchera-vpervye-predyavili-obvineniya-po-delu-kotoroe-rassleduetsya-mnogo-let.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Украине обещают миллионы евро за победу над «тендерной мафией», в котором пишет: США и Евросоюз настоятельно рекомендуют нашей стране переписать закон о госзакупках, сделав эти процедуры прозрачными. Взамен - готовы возобновить программы финансовой помощи общим объемом в 200 млн евро…

http://economics.unian.net/rus/detail/144503

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Российские СМИ

"Ведомости" в публикации «Роснефтегазу» могут достаться госактивы в ТЭКе вопреки желанию оппонентов в правительстве» пишут: Пригласить холдинг, возглавляемый Сечиным, в капитал «Русгидро» предложило «Интер РАО»; на заседании президентской комиссии возражений не прозвучало…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5378271/kovalchuk_zovet_sechina

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«Известия» в публикации «Россиян заставят летать на Superjet» пишут: Прибыльные международные маршруты отдадут тем отечественным авиакомпаниям, которые имеют в своем составе хоть один современный российский самолет. Авторы идеи — в «Аэрофлоте»…

http://izvestia.ru/news/538195

(УНИАН)