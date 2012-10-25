Анонс на 26 октября

* Состоится заседание пресс-клуба Киевводоканала. Участники заседания ознакомятся с разветвленной структурой Общества и функциями пяти подразделений, входящих в его состав; узнают, каким процентом акций предприятия владеет город, о сфере ответственности Киевводоканала, его непосредственных обязанностях и инициативах. Пресс-клуб проведут председатель правления ПАО «АК« Киевводоканал» Валерий Ченчевый и Советник председателя правления ПАО «АК «Киевводоканал» по вопросам информационной политики Виктория Яковлева.

* Пресс-конференция на тему: «Достижения и перспективы земельной реформы в Украине». Участники: председатель наблюдательного совета Земельного союза Украины Сергей Гущик, старший юрист международной юридической компании «Salans» Анжелика Штукатурова.

* Состоится пресс-брифинг в рамках акции по сбору донорской крови для пострадавших в ДТП, на тему о дорожной ситуации в Украине и особенностях переливания крови пострадавшим в ДТП. В программе: обсуждение ситуации на дорогах Украины и поиск путей ее улучшения, статистика ДТП, правила оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и ситуация с донорской кровью в больничных заведениях Украины.

* В рамках ХІІ международной выставки "Безопасность-2012", в связи с принятием закона об охранной деятельности и трагическими событиями в «Караване» будет проведен мастер-класс для руководителей охранных структур на тему: «Техника общения сотрудников охранных фирм с посетителями», в ходе которого будут рассмотрены следующие практические вопросы: процесс общения, уровни и каналы; темперамент посетителя, подстройки; техника интервьюирования; конфликты и их разрешение; методы обучения (по технике общения) сотрудников служб охраны. Модератор: Александр Ладыгин, руководитель Департамента тренинга компании «Гештальт Консалтинг-Груп», сертифицированный тренер по международным стандартам.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63