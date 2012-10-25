ЕС обеспокоен новым законом России об измене Родине

Брюссель. Европейский Союз обеспокоен новым законом России об измене Родине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, переданном УНИАН.

"Новый закон расширит границы для преследования и уменьшит вес доказательств для обвинений в измене и шпионаже", - отмечается в заявлении.

В документе указывается, что наказание за измену Родины может достигать 20 лет заключения.

"Одобрение данного закона является продолжением юридического и судебного развития ситуации в Российской Федерации в последние несколько месяцев. Все вместе, это развитие ограничит пространство для развития гражданского общества и расширит поле для запугивания. Мы будем внимательно следить за реализацией данного закона", - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, Государственная Дума России одобрила закон об измене Родине 23 октября.