ТОП-10 (25 октября)

Комиссар ЕС глубоко разочарован намерением Украины прекратить экспорт пшеницы

«Смарт-холдинг» оформит контроль над месторождениями с 50 млрд кубометров газа

ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1%

ЕАСТ и ТС намерены до конца 2013 года подписать соглашение о зоне свободной торговли

"Газпром" проиграл спор с чешской RWE Transgas о штрафе за не отобранный газ

Прямой госдолг Украины вырос на 0,9%

Кабмин предлагает узаконить введение пошлин на продовольствие

Перепись населения перенесли на 2013 год из-за недофинансирования

Задолженность по зарплате сократилась на 3%

Янукович: Украине невыгодно покупать дорогой российский газ

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Комиссар ЕС глубоко разочарован намерением Украины прекратить экспорт пшеницы

Комиссар Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачиан Чиолош глубоко разочарован намерением Украины прекратить экспорт пшеницы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара.

“Я глубоко разочарован этим сообщением. Оно добавит ненужное давление на международных сельскохозяйственных рынках”, - процитировали в пресс-офисе слова комиссара.

Д.Чиолош, признавая желание обеспечить продовольственную безопасность на внутреннем рынке, тем не менее призвал Украину избегать мер, которые могут способствовать увеличению мировых цен на продовольствие и несут риск для традиционных торговых путей.

Как сообщал УНИАН, министр агрополитики Украины Николай Присяжнюк заявил о намерении с 15 ноября остановить экспорт пшеницы.

"Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода" - заявил Н.Присяжнюк в интервью агентству Reuters.

Министр также отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта будет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях.

Отмечается, что Украина, которая входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, заявила об уменьшении своего нынешнего урожая в три раза вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время США страдают от самой тяжелой засухи за последние полвека.

Таким образом, мировые цены на пшеницу, кукурузу и сою резко выросли летом этого года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн. тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн. тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МР не превысит 4 млн. тонн пшеницы, 3 млн. тонн ячменя и 12,4 млн. тонн кукурузы.

Позже в октябре Н.Присяжнюк высказал предположение об увеличении экспорта пшеницы до 5 млн тонн.

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«Смарт-холдинг» оформит контроль над месторождениями с 50 млрд кубометров газа

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга» с ссылкой на слова генерального директора компании «Смарт Энерджи» Алексея Тимофеева.

Согласно сообщению, в 2013 году ресурсная база в 50 млрд куб. м будет сформирована, структурирована, внедрена общая отчетность.

В то же время А.Тимофеев отметил, что в настоящее время не может раскрывать подробности переговоров о покупке нефтегазовых активов из-за подписания соглашений о неразглашении информации.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum.

Справка УНИАН. «Смарт Энерджи» – управляющая компания в составе группы «Смарт-Холдинг», отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.

Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

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ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 1%, в то время, как согласно майскому прогнозу, рост экономики прогнозировался на уровне 2,5%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре ЕБРР.

Как уточнил УНИАН пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон Усов, на 2013 год пока сохраняется прогноз роста ВВП на уровне 4%, но в ближайшее время возможен его пересмотр.

Согласно данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в 2011 году вырос на 5,2%.

ЕБРР также прогнозирует снижение инфляции в 2012 году до 1,5%, по сравнению с 7,7% в 2011 году.

Аналитики банка также ожидают, что дефицит госбюджета в т.г. останется на уровне прошлого года - 5,3% ВВП, а дефицит текущего счета увеличиться почти в 2 раза - до 7% с 3,9% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Fitch в октябре обнародовал свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%.

Всемирный банк 19 июля ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

По предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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ЕАСТ и ТС намерены до конца 2013 года подписать соглашение о зоне свободной торговли

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана намерены до конца 2013 года подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в четверг, 25 октября, сказал начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы ведем переговоры о создании зоны свободной торговли – с одной стороны Европейская ассоциация свободной торговли, куда входит Швейцария, с другой стороны - Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана», - сказал Д.Буркхальтер.

«Переговоры идут интенсивно и мы надеемся, что в конце 2013 года - начале 2014 года нам удастся заключить соглашение», - добавил он.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

С ноября 2010 г. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и ЕАСТ начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

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"Газпром" проиграл спор с чешской RWE Transgas о штрафе за не отобранный газ

Российский газовый монополист "Газпром" проиграл спор в Арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE - RWE Transgas, от которого российская компания требовала оплаты 0,5 млрд долларов штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ.

Об этом сообщает в четверг польская Gazeta Wyborcza.

"Могу только сказать, что RWE Transgas выиграло спор по правилу "бери или плати" в долговременных контрактах", - сказал пресс-секретарь чешской компании Мартин Халупски, слова которого приводит издание.

Газета отметила, что решение Венского Арбитражного суда затруднит переговоры "Газпрома" с одним из крупнейших покупателей его газа, Украиной, которая в этом году значительно сократила его закупку.

"Это неприятный прецедент для" Газпрома", но имеет позитивное значение для его клиентов. Нельзя исключить, что теперь "Газпром" засыплет лавина подобных дел от контрагентов", - сказал Константин Черепанов из московского представительства швейцарского банка UBS.

Газета написала, что чешское подразделение RWE ограничило импорт российского газа в 2008-2011 годах, и "Газпром" сам подал в суд на нее, требуя заплатить, по данным агентства Интерфакс, штраф 500 млн долларов.

Издание заметило, что в октябре текущего года итальянский концерн ENI заявил о намерении добиться от российского газового монополиста отказа от правила "бери или плати" в долговременном контракте и уже заручился поддержкой правительства Италии.

GW также отметила, что Арбитражный суд в Стокгольме сейчас рассматривает иск RWE Transgas, который требует от "Газпрома" скидки на импортируемый в Чехию газ, в том числе, компенсировать переплату за предыдущие годы.

Издание напомнило, что аналогичный иск подала в текущем году польская национальная нефтегазовая компания PGNIG.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.

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Прямой госдолг Украины вырос на 0,9%

Государственный долг Украины (без учета суммы гарантированного государством долга) на 30 сентября 2012 года составил 394,415 млрд грн или 49,345 млрд долл., что на 0,9% больше показателя на конец августа 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, государственный внешний долг Украины в прошлом месяце вырос на 3,1% - до 25,482 млрд долл. или 203,677 млрд грн.

При этом внутренний государственный долг в сентябре сократился на 1,3% - до 23,863 млрд долл. или 190,737 млрд грн.

Минфин не уточняет сумму гарантированного государством долга на конец сентября. На 31 августа гарантированный госдолг составлял 12,641 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн или 59,216 млрд долл.

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Кабмин предлагает узаконить введение пошлин на продовольствие

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде узаконить использование инструментов таможенно-тарифного регулирования экспортно-импортных операций с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

Об этом сказано в законопроекте о продовольственной безопасности (№11378), поданном Кабмином на рассмотрение парламента и опубликованном на официальном сайте ВР.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, его появление обусловлено критично низким уровнем продовольственной безопасности населения и необходимостью введения контроля качества продуктов. Отсутствие такого контроля, по мнению правительства, является главной причиной ухудшения показателей жизнедеятельности украинцев.

«В этой связи необходимо сформировать и законодательно закрепить комплексный подход формирования современной аграрной политики и выбора ее приоритетов в части обеспечения продовольственной безопасности с учетом социально-экономических и экологических особенностей», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября. Министр также отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта будет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях. Квоты на экспорт зерна из Украины уже использовались как механизм регулирования в 2010-2011 МГ.

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Перепись населения перенесли на 2013 год из-за недофинансирования

Мероприятия по подготовке и проведению Всеукраинской переписи населения профинансированы всего на 41,4% от потребности, что является недостаточным для осуществления полного комплекса работ и требует переноса проведения переписи на 2013 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) со ссылкой на соответствующее распоряжение МЭРТ.

Как сказано в сообщении, ограниченный размер ассигнования на подготовку и проведение переписи отмечался на протяжении 4 лет – с 2008 по 2012 год. Вместе с тем, отмечается, что перенос сроков проведения переписи с 2012 на 2013 год не приведет к увеличению объемов ассигнований общего фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в мировой практике переписи населения проводят примерно каждые 10 лет. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. В Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.

По данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на 1 января 2012 года составляла 45,63 млн чел, на 1 августа - 45 млн 560 тыс. 272 чел.

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Задолженность по зарплате сократилась на 3%

В Украине задолженность по заработной плате на 1 октября 2012 года составила 927,047 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Более половины долгов – 452,872 млн грн составили долги предприятий-банкротов.

Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в Донецкой области – 170,922 млн грн и в Харьковской области – 82,190 млн грн.

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 октября 2012 года составила 82,021 млн грн.

Самый низкий уровень задолженности по заработной плате зафиксирован в Черновицкой области - 180 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в августе 2012 года сократилась также на 3% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 956,121 млн грн. Самый высокий уровень задолженности на 1 сентября был зафиксирован в Донецкой – 166,588 млн грн и Харьковской областях – 119,761 млн грн. Самый низкий уровень долга был зафиксирован в Черновицкой области – 167 тыс. грн. Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 сентября 2012 года составляла 71,684 млн грн

В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3%, и на 1 января 2011 года составляла 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.

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Янукович: Украине невыгодно покупать дорогой российский газ

Украине невыгодно покупать дорогой российский газ.

Об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, на какой компромисс готова пойти Украина, чтобы достичь успехов в газовых переговорах с Россией.

«Нам очень невыгодно, очень дорого покупать газ сегодня в России, поэтому мы будем делать все, чтобы покупать газ дешевле», - сказал В.Янукович.

По его словам, Украина готова искать альтернативные российским источники газа.

«Будем покупать его там, где это можно, и не потому, что мы плохо относимся к России, потому, что нам это не выгодно. Я думаю, что наши партнеры российские, это хорошо понимают. Когда они все это взвесят, и мы вместе с ними тогда найдем решение», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к партнерскому диалогу. «Компромисс – это то, что всегда открывает путь к решению. Компромисс – это когда две страны в чем-то уступают друг другу. Мы готовы, чтобы это было, как говорится, в равных долях. Мы обсуждаем эти вопросы. Если бы это был простой вопрос мы бы его давно решили, он очень непростой, но я уверен в том, что другого пути нет», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

23 октября в Симферополе В.Янукович сообщил, что намерен обсудить вопрос поставки российского газа в Украину и цену на него на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре.

«Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал Президент, комментируя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны, как в России, так и в Украине, работают над газовым вопросом.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

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