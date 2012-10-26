Вступление России в ЕС нереалистично, но нужно искать пути сближения – Путин

Москва. Вступление России в Европейский Союз нереалистично, но нужно искать пути сближения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом 25 октября президент России Владимир Путин сказал в ходе встречи с членами дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается возможного вступления России в ЕС. Это нереалистично, мы с вами прекрасно понимаем, ни по территории, ни по укладу экономики. Но что, на мой взгляд, следовало бы делать, безусловно, нужно искать пути сближения и использовать синергию от сложения усилий России и наших европейских партнеров», - сказал В.Путин.

По его словам, в России высокообразованное население, есть очень хорошие заделы в фундаментальных науках, огромное количество минеральных ресурсов, достаточно хорошо подготовленных людских ресурсов или которые могут быть за короткие сроки хорошо подготовлены.

В тоже время он отметил, что если взять технологические возможности стран Евросоюза и объединить это все с огромными территориями России, то синергетический эффект был бы колоссальным, и это повысило бы общую конкурентоспособность.

«Но, к сожалению, мы очень медленно движемся по этому направлению», - отметил он и добавил, что стороны не могут договориться по безвизовому режиму.

«Это просто смешно на самом деле. Европа имеет безвизовый режим с некоторыми латиноамериканскими странами. Там что, разве вопрос криминогенный лучше обстоит, чем в России? Да нет, конечно. Это просто смешно, понимаете? Я даже не понимаю, чем наши коллеги руководствуются. Вот эти вещи сдерживают сближение России и Евросоюза», - сказал он.