ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 октября
Экономические материалы
Украинские СМИ
Издание «Дело» в публикации «Чернобыль назван одной из главных угроз в топ-7 экологических проблем» пишет: Российские экологи выбрал наиболее серьезные экопроблемы, угрожающие жизни жителей России и соседних стран. Одной из них является Чернобыль. Сейчас норма цезия-137 в разы превышает допустимую в молоке, ягодах и грибах на близлежайщих к АЭС территориях…
http://delo.ua/business/chernobyl-nazvan-odnoj-iz-glavnyh-ugroz-v-top-7-ekologicheskih-pr-188123/
* * *
Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Предвыборные акции», в котором пишет: Украинский рынок акций оказался заложником предстоящих выборов в Верховную раду, а именно — неопределенности результатов и их влияния на ситуацию в стране. Начавшееся в середине сентября падение индекса "Украинской биржи" уже достигло 30% — индикатор находится на уровне апреля 2009 года. Трейдеры утверждают, что обвал рынка вызван политическими рисками и ожиданием девальвации гривны. По их мнению, ситуация на рынке должна качнуться в обратную сторону, если до конца года курс гривны не превысит отметку 8,3 грн/$…
http://www.kommersant.ua/doc/2052895
* * *
Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россия проигрывает газ за газом», в котором пишет: Позиции "Газпрома" — единственного поставщика газа в Украину — на внешних рынках становятся все более шаткими. Вчера Литва сообщила о начале партнерства с американской Chevron относительно разработки месторождений сланцевого газа, а чешская RWE Transgas, несмотря на невыполнение обязательств по закупке газа, на днях выиграла судебный спор с "Газпромом". Украине это позволяет более жестко вести переговоры о снижении цены газа, однако вместо этого власти избрали выжидательную позицию, констатируют эксперты…
http://www.kommersant.ua/doc/2052962
* * *
«Сегодня» в публикации «Украинцы хотят страховаться от несчастной любви и увольнений» пишет: Украинцы все больше беспокоятся о своей безопасности и заказывают страховку. По данным Лиги страховых организаций, в этом году количество людей, купивших полис, по сравнению с 2011 годом увеличилось. Берут, в первую очередь, автостраховки (обязательную автогражданку и обязательное для кредитных авто КАСКО), но кроме того, стали больше приобретать полисы для недвижимости и медицинскую страховку…
http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincy-hotyat-strahovatsya-ot-neschastnoy-lyubvi-i-uvolneniy.html
* * *
Сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Цены на свинину держат в "предвыборном загоне"», в котором пишет: Цены на мясо, и в первую очередь, на свинину, медленно ползут вверх, а к концу года эксперты ожидают более резкого "прыжка". Одни прогнозируют рекордные плюс 25-30%, другие же называют цифру почти вдвое меньше. Потребители, скорее всего, переключатся на более дешевые говядину и курятину…
http://economics.unian.net/rus/detail/144557
* * *
Также сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Квартиры в лизинг от Колесникова: низкую ставку съедят допрасходы», в котором пишет: В последние месяцы правительство усиленно продуцирует идеи превращения неподъемного для большинства людей жилья в доступное. Увы, более пристальное изучение деталей подводит к мысли, что для большинства это жилье по прежнему остается "вне зоны доступа". Наиболее свежая идея - жилье в лизинг, озвученная... министром транспорта…
http://economics.unian.net/rus/detail/14473
***
Российские СМИ
"Ведомости" в публикации «Правительство утвердило график приватизации крупных активов» пишут: Утвержденная Дмитрием Медведевым программа приватизации предусматривает переход в частные руки к 2016 г. 12 крупных компаний, в том числе «Роснефти», ВТБ , «Русгидро» , «Аэрофлота» , а также частичную приватизацию РЖД, «Транснефти» и других госактивов. Но отсутствие конкретных сроков продажи ставило под сомнение выполнение программы…
http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423361/prodazha_po_raspisaniyu
* * *
Также "Ведомости" в публикации ««Лукойл» не жалеет средств на доступ к шельфу» пишут: К 1 ноября правительство РФ должно решить, стоит ли открыть доступ на шельф частным компаниям. «Лукойл» изо всех сил пытается склонить правительство в сторону отмены этого ограничения. Он обещает чиновникам инвестировать в изучение шельфовых месторождений $2,7 млрд, тогда как планы «Роснефти» гораздо скромнее…
http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423351/lukojl_ne_zhaleet_sredstv_na_shelf
***
«Известия» в публикации «Минкульт выяснит, почему отечественные фильмы проваливаются в прокате» пишут: Министерство культуры РФ будет дорабатывать провалившиеся в прокате фильмы, снятые на бюджетные деньги. Чтобы систематизировать этот процесс, будут проведены исследования по воздействию современного аудиовизуального контента на зрительскую аудиторию…
http://izvestia.ru/news/538334
(УНИАН)