ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Чернобыль назван одной из главных угроз в топ-7 экологических проблем» пишет: Российские экологи выбрал наиболее серьезные экопроблемы, угрожающие жизни жителей России и соседних стран. Одной из них является Чернобыль. Сейчас норма цезия-137 в разы превышает допустимую в молоке, ягодах и грибах на близлежайщих к АЭС территориях…

http://delo.ua/business/chernobyl-nazvan-odnoj-iz-glavnyh-ugroz-v-top-7-ekologicheskih-pr-188123/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Предвыборные акции», в котором пишет: Украинский рынок акций оказался заложником предстоящих выборов в Верховную раду, а именно — неопределенности результатов и их влияния на ситуацию в стране. Начавшееся в середине сентября падение индекса "Украинской биржи" уже достигло 30% — индикатор находится на уровне апреля 2009 года. Трейдеры утверждают, что обвал рынка вызван политическими рисками и ожиданием девальвации гривны. По их мнению, ситуация на рынке должна качнуться в обратную сторону, если до конца года курс гривны не превысит отметку 8,3 грн/$…

http://www.kommersant.ua/doc/2052895

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россия проигрывает газ за газом», в котором пишет: Позиции "Газпрома" — единственного поставщика газа в Украину — на внешних рынках становятся все более шаткими. Вчера Литва сообщила о начале партнерства с американской Chevron относительно разработки месторождений сланцевого газа, а чешская RWE Transgas, несмотря на невыполнение обязательств по закупке газа, на днях выиграла судебный спор с "Газпромом". Украине это позволяет более жестко вести переговоры о снижении цены газа, однако вместо этого власти избрали выжидательную позицию, констатируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2052962

* * *

«Сегодня» в публикации «Украинцы хотят страховаться от несчастной любви и увольнений» пишет: Украинцы все больше беспокоятся о своей безопасности и заказывают страховку. По данным Лиги страховых организаций, в этом году количество людей, купивших полис, по сравнению с 2011 годом увеличилось. Берут, в первую очередь, автостраховки (обязательную автогражданку и обязательное для кредитных авто КАСКО), но кроме того, стали больше приобретать полисы для недвижимости и медицинскую страховку…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincy-hotyat-strahovatsya-ot-neschastnoy-lyubvi-i-uvolneniy.html

* * *

Сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Цены на свинину держат в "предвыборном загоне"», в котором пишет: Цены на мясо, и в первую очередь, на свинину, медленно ползут вверх, а к концу года эксперты ожидают более резкого "прыжка". Одни прогнозируют рекордные плюс 25-30%, другие же называют цифру почти вдвое меньше. Потребители, скорее всего, переключатся на более дешевые говядину и курятину…

http://economics.unian.net/rus/detail/144557

* * *

Также сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Квартиры в лизинг от Колесникова: низкую ставку съедят допрасходы», в котором пишет: В последние месяцы правительство усиленно продуцирует идеи превращения неподъемного для большинства людей жилья в доступное. Увы, более пристальное изучение деталей подводит к мысли, что для большинства это жилье по прежнему остается "вне зоны доступа". Наиболее свежая идея - жилье в лизинг, озвученная... министром транспорта…

http://economics.unian.net/rus/detail/14473

***

Российские СМИ

"Ведомости" в публикации «Правительство утвердило график приватизации крупных активов» пишут: Утвержденная Дмитрием Медведевым программа приватизации предусматривает переход в частные руки к 2016 г. 12 крупных компаний, в том числе «Роснефти», ВТБ , «Русгидро» , «Аэрофлота» , а также частичную приватизацию РЖД, «Транснефти» и других госактивов. Но отсутствие конкретных сроков продажи ставило под сомнение выполнение программы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423361/prodazha_po_raspisaniyu

* * *

Также "Ведомости" в публикации ««Лукойл» не жалеет средств на доступ к шельфу» пишут: К 1 ноября правительство РФ должно решить, стоит ли открыть доступ на шельф частным компаниям. «Лукойл» изо всех сил пытается склонить правительство в сторону отмены этого ограничения. Он обещает чиновникам инвестировать в изучение шельфовых месторождений $2,7 млрд, тогда как планы «Роснефти» гораздо скромнее…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423351/lukojl_ne_zhaleet_sredstv_na_shelf

***

«Известия» в публикации «Минкульт выяснит, почему отечественные фильмы проваливаются в прокате» пишут: Министерство культуры РФ будет дорабатывать провалившиеся в прокате фильмы, снятые на бюджетные деньги. Чтобы систематизировать этот процесс, будут проведены исследования по воздействию современного аудиовизуального контента на зрительскую аудиторию…

http://izvestia.ru/news/538334

(УНИАН)