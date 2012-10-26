Украина выиграла дело по иску «Bosh International Inc»

Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) полностью отказал американской компании «Bosh International Inc.» и предприятию с иностранными инвестициями «B&P Ltd.» в удовлетворении их исковых требований против государства Украина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

«Украина обвинялась в том, что она не обеспечила справедливого, равного и непредвзятого режима иностранных инвестиций на своей территории и не предоставила надлежащей правовой защиты инвестиции истца, что, по мнению инвестора, привело к прямой и косвенной экспроприации указанных инвестиций без предоставления соответствующей компенсации», - говорится в сообщении пресс-службы. По информации Минюста, общая сумма заявленных исковых требований составляла около 20 млн долл. США.

Арбитражный Трибунал МЦУИС, как следует из сообщения, установил, что государство Украина не нарушало своих обязательств в соответствии с условиями двустороннего инвестиционного соглашения, заключенного между Украиной и Соединенными Штатами Америки «О поощрении и взаимной защите инвестиций» от 4 марта 1994 года. Теперь, по решению суда, истец обязан выплатить в пользу Украины 150 000 долл. США.