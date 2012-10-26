Литвин: новая ВР начнет работу с обвинений, претензий и попыток получить должности

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что новоизбранный парламент начнет работу с взаимных обвинений, претензий и попыток получить должности.

Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.

В.Литвин отметил, что “мажоритарная часть Верховной Рады внесет особую активность в деятельность парламента, поскольку эти люди привнесут настроения общественности и длительное время будут ощущать давление людей, пока они не успокоятся, не примкнут к той или иной политической силе в парламенте” .

В.Литвин считает, что “будет очень сложный процесс успокоения в парламенте и перехода на деловой тон разговора”.

“Взаимные обвинения, взаимные претензии и попытки при этом не быть обделенными в должностях - это будет характеризовать начальный этап деятельности парламента”, - сказал председатель ВР и подчеркнул, что “нужен диалог относительно того, как дальше двигаться стране”. “Я имею в виду, что мы не должны все время жить по подсказке и реагировать, рефлексировать на критику и предложения, звучащие извне. Мы должны говорить одним голосом, а для того, чтобы говорить одним голосом, нам нужно достичь компромисса и согласия по ключевым вопросам внутренней жизни и внешней политики Украины”, - считает В.Литвин.