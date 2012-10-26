В Киеве проверили надежность энергоснабжения избирательных участков

Специалисты ПАО «Киевэнерго» приняли дополнительные меры по обеспечению надежного и стабильного энергоснабжения избирательных участков в период выборов в Верховную Раду Украины 28 октября.

В частности, дополнительно проверили схемы внешнего электроснабжения зданий, в которых расположены киевские избирательные участки, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На случай возможного увеличения нагрузки и потребления электроэнергии также в очередной раз проверены сети 0,4 кВ и 10 кВ, готовность работающего и резервного оборудования на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.

Для обеспечения резервного питания Центральной избирательной комиссии на ее территории расположены два дополнительных генератора. Также в ЦИК круглосуточно будут дежурить специалисты компании для оперативного реагирования на внештатные ситуации, связанные с электроснабжением.

На протяжении 27-29 октября оперативно-выездные ремонтные бригады «Киевэнерго» будут дежурить в усиленном режиме во всех районах города.