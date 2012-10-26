Берлускони приговорен к четырем годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приговорён к четырём годам тюрьмы.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», он признан виновным в финансовых махинациях.

Громкий судебный процесс в Милане закончился не менее громким приговором. Согласно решению суда, итальянский политик должен отправиться за решётку на четыре года, а также выплатить налоговым службам страны 10 миллионов евро. Кроме того, С.Берлускони запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.

Бывшего премьер-министра Италии, владельца крупнейшей медийной группы Mediaset, признали виновным в покупке телевизионных прав на ряд американских фильмов посредством оффшорных фирм и дальнейшей фальсификации документов об оплате для уклонения от налогов.

Этот процесс длился в Милане 6 лет. Самого С.Берлускони на вынесении приговора не было. Ожидается, что вынесенное решение будет обжаловано, поскольку суд Милана является судом первой инстанции.

С.Берлускони грозит также три года тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней и ещё 12 лет – по обвинению в превышении должностных полномочий.