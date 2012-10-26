Курс НБУ на 29.10.12

Официальный курс НБУ на 29.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 26 октября – 799.3000) 100 EUR – 1031.7364 (на 26 октября – 1038.5305) 10 RUR – 2.5392 (на 26 октября – 2.5578)

Официальный курс НБУ на 29.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 26 октября – 799.3000) 100 EUR – 1031.7364 (на 26 октября – 1038.5305) 10 RUR – 2.5392 (на 26 октября – 2.5578) Учетные курсы банковских металлов на 29.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 136200.72 (на 26 октября – 137079.95) 961 XAG 10 Серебро – 2531.38 (на 26 октября – 2564.15) 962 XPT 10 Платина – 123971.43 (на 26 октября – 126449.26) 964 XPD 10 Палладий – 47718.21 (на 26 октября – 48437.58)

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