ТОП-10 (26 октября)

Миссия МВФ начала работу в Украине

Вопрос пошлин на импорт нефтепродуктов решится после правительственного расследования

Валютный межбанк обновил рекорд дневного объема торгов

Янукович списал долги «Укроборонпрома»

Государство создало двух монополистов на рынке cельхозземли - Госземагентство и Госзембанк

Президент увеличил расходы Минэнергоуглепрома на 1,5 млрд грн

Минэкономразвития предлагает вдвое увеличить ввозные пошлины на 68% товаров

В Украине сократилась средняя зарплата

Украина уже экспортировала более 8 млн тонн зерна

Индекс Украинской биржи повысился на 5,41%, индекс ПФТС снизился на 0,71%

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), как и планировалось, 26 октября прибыла с визитом в Украину, сообщил агентству УНИАН информированный источник.

Как сообщал УНИАН, техническая миссия МВФ планирует с 26 октября по 2 ноября обсудить в Киеве правительственные программы реформирования финансового сектора.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Ранее украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Вопрос пошлин на импорт нефтепродуктов решится после правительственного расследования

Юрий БойкоПравительство Украины проводит расследование, и будут ли с 1 декабря введены пошлины на импорт нефтепродуктов, станет известно после завершения этого расследования.

Об этом 25 октября сказал в интервью УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Отвечая на вопрос, будут ли введены 1 декабря этого года пошлины на импорт нефтепродуктов, о возможности которого ранее заявлял премьер-министр Николай Азаров и сам министр, Ю.Бойко сказал: «Правительство проводит расследование, и будет ли это введено, или нет, будет выяснено после завершения расследования».

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко во время поездки в Луганскую область заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Н.Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлин на импорт нефтепродуктов. Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинская нефтеперерабатывающая отрасль нуждается в защите от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательства в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

По информации профильного агентства OilNews, Государственная таможенная служба Украины с 14.00 пятницы, 19 октября, остановила таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме. Со вторника оформления импортного бензина по временным декларациям было восстановлено.

В связи с происшествием, 23 октября состоялось внеочередное заседание «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины», на котором нефтетрейдеры консолидировано выразили глубокую обеспокоенность в связи с приостановлением таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов.

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Валютный межбанк обновил рекорд дневного объема торгов

Рекорд дневного объема купли-продажи валюты на межбанковском валютном рынке был обновлен на последней сессии, 25 октября, на уровне (в эквиваленте) 2,407 млрд долл. (предыдущий максимум был установлен 5 июля т.г. - 1,934 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

На последних торгах объем продажи доллара составил 2,034 млрд долл, а средневзвешенный курс гривни укрепился до 8,1138 грн/долл., по сравнению с 8,1497 грн/долл. за предыдущий банковский день.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1790/8,1850, к 12:00 цены снизились до 8,1720/8,1800. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,1790/8,1870 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2617/21, к закрытию торгов цены повысились до 0,2620/24. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2200 (-0.1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2960/1,3020. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6270/10,6365, к 12:00 цены составили 10,6245/10,6410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,6235/10,6375.

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Янукович списал долги «Укроборонпрома»

Президент Украины Виктор Янукович подписал два закона о списании задолженности Государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, В.Янукович подписал принятый 6 сентября Верховной Радой Закон «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечении их стабильного развития».

Законом предусмотрено списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса по платежам в Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования по временной потере работоспособности, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, а также задолженность этих предприятий за теплоэнергию и природный газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод и пеню, штрафные и финансовые санкции, которые начислены на эту задолженность перед субъектами ведения хозяйства, которые производят и поставляют такие услуги.

Одновременно законом предусмотрено в пределах списанной задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса списать задолженность субъектов ведении хозяйства, которые предоставляли услуги по поставкам тепловой энергии, природного газа, электрической энергии, водоснабжению и водоотводу, соответственно перед теми субъектами ведения хозяйства, которые поставляли природный газ, электроэнергию и, в частности, перед оптовыми поставщиками электроэнергии, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и Государственным агентством резерва Украины.

Кроме того, с целью реализации закона предусматривается внести изменения в законы «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «Об управлении объектами государственной собственности», «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» и в Хозяйственный и Бюджетный кодексы Украины.

Также В.Янукович подписал принятый 2 октября Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)».

Данный закон направлен на решение проблемы задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром", в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 года и от 31 августа 2011 года.

В соответствии с принятым законом, предлагается списать предприятиям оборонно-промышленного комплекса суммы пени, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), в частности, по которым продолжаются процедуры административного или судебного обжалования, и реструктуризировать сроком до 60 календарных месяцев суммы налогового долга по состоянию на 1 октября 2011 года.

В соответствии с информацией, обнародованной в пояснительной записке к закону, на сегодняшний день задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляет 248,6 млн грн, перед государственными целевыми фондами - 366,1 млн грн.

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Государство создало двух монополистов на рынке cельхозземли - Госземагентство и Госзембанк

Государство создало двух монополистов на рынке земли сельскохозяйственного назначения - Государственное агентство земельных ресурсов и Государственный земельный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал председатель Наблюдательного совета Земельного союза Украины (ЗСУ) Сергей Гущик.

По его словам, за последние два месяца было принято более 10 законов, которые регулируют земельные отношения. Причем большинство из них были приняты с голоса, без надлежащего обсуждения в комитетах.

В частности, закон о разграничении земель государственной и коммунальной собственности наделяет Госземагентство полномочиями распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения, продавать, передавать в аренду для того, чтобы консолидировать земли, провести их инвентаризацию и передать в уставный фонд Госзембанка.

С. Гущик назвал украинским ноу-хау то, что в уставном фонде банка будут земельные участки.

В свою очередь старший юрист международной юридической компании Salans Анжелика Штукатурова считает, что целью создания Госзембанка является консолидация и возвращение в госсобственность сельскохозяйственных земель.

«Я не знаю никакого экономического закона, по которому он будет рентабельным. Мы не понимаем модели, по которой он будет работать. Те последствия, которые будут после создания земельного банка - идет снова консолидация земель и они будут возвращаться в государственную собственность. Это единственная идея, которая четко прослеживается. Рынку это не позволит работать», - сказала она.

В то же время член рабочей группы по подготовке предложений по вопросам земельной реформы при Президенте Украины Александр Ковалив отметил, что более половины госактов на право собственности на землю лишены топографо-геодезической привязки, поэтому он не исключает возможности их возвращения в государственную собственность.

Председатель Набсовета ЗСУ также отметил, что закон о совершенствовании процедуры отвода земельных участков и изменении их целевого назначения предусматривает отмену согласовательных органов, которые сопровождают процедуру отвода земельных участков.

Согласно данному закону, Госземагентство будет согласовывать все проекты, которые будут составляться при предоставлении земельных участков. «Все остальные органы - только на тех территориях, из которых они предоставляют. Если это земли природоохранного фонда, то это экология и т.д.», - уточнил С.Гущик.

По словам эксперта, в итоге Госземагентство будет согласовывать проект, утверждать его и регистрировать право на земельный участок.

«Получилось, что в одном органе земельных ресурсов будет и согласовательная часть предоставления земель сельскохозяйственного назначения, и распорядительная часть (утверждение проекта), и регистрация права на землю. Появился у нас такой монстр в земельном праве, который в одном лице как согласовывает, так и регистрирует это право», - добавил он.

По словам А.Штукатуровой, законодательный «апокалипсис» на земельном рынке во второй половине этого года отпугнул иностранных инвесторов.

«Многие инвесторы, которые были готовы заходить на украинский агрорынок, не заходят сюда именно в связи с изменением в законодательство», - уточнила она.

Среди позитивов законодательных изменений юрист отметила изменения в Земельный кодекс относительно проведения процедуры земельных торгов, которые вступят в силу в конце октября.

Она напомнила, что проведение земельных торгов должно регулироваться законом, а на практике регулировалось локальными нормативно-правовыми актами, из-за чего покупка земли на аукционах могла быть признана недействительной.

Юрист акцентировала внимание на том, что качество данного закона оставляет желать лучшего.

«Мы очень надеемся, что с конца октября, когда закон вступит в силу, мы сможем реализовать проекты, которые на сегодняшний день застыли», - добавила А.Штукатурова.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

3 октября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения».

5 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона».

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Президент увеличил расходы Минэнергоуглепрома на 1,5 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5417-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В то же время, с целью обеспечения работников угольных предприятий средствами индивидуальной защиты, в частности самоспасателями изолировочными и учебными в комплекте с регенеративными патронами для прохождения практической тренировки в специальных «дымных камерах», главными аккумуляторными светильниками необходимо внести изменения в название бюджетной программы КПКВК 1101160 «Мероприятия по охране труда и повышению техники безопасности на угледобывающих предприятиях, а именно оснащение новейшими приборами контроля за параметрами шахтной атмосферы и средствами контроля дегазирования», и увеличить бюджетные расходы по этой программе на 60,0 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла данный закон. Им предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе КПКВК 1101200 «Государственная поддержка строительства угле- и торфодобывающих предприятий», на техническое переоснащение отмеченных предприятий, в том числе через механизм удешевления и погашения кредитов, а также выполнение программы реновации горношахтного оборудования» на 1 450,0 млн грн.

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Минэкономразвития предлагает вдвое увеличить ввозные пошлины на 68% товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает в два раза увеличить полные ставки ввозных пошлин на 68% всей товарной номенклатуры.

Об этом сказано в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе», обнародованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в аналитической записке к законопроекту, повышенные ставки ввозной пошлины будут применены, прежде всего, к товарам из стран, с которыми Украина не заключила региональных соглашений о режиме наибольшего благоприятствования - Андоррой, Багамскими островами, Бутаном, Эритреей, Эфиопией, Йеменом, Ираком, Коморскими островами, Лаосом, Либерией, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелами, Суданом. Кроме того, повышенные пошлины будут применены к товарам неизвестного происхождения и к товарам обязательного декларирования (подакцизные товары или товары фактурной стоимостью более 10 000 евро).

В Минэкономразвития подчеркивают, что нормы законопроекта не нарушают требования ВТО. При этом сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет в годовом исчислении может составить 430 млн грн.

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В Украине сократилась средняя зарплата

В сентябре 2012 года начисления одному работнику в среднем по Украине составили 3064 грн, что составляет 99,7% показателя августа.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в отрасли авиатранспорта – в среднем 10442 грн. Высокодоходными также считаются финансовая деятельность (средняя зарплата 5659 грн), отрасль исследований и разработок (3939 грн) и транспортная сфера (3939 грн)

Самые низкие зарплаты зафиксированы в рыбном промысле - в среднем 1675 грн.

Средняя зарплата в промышленности составила в сентябре 3545грн, в строительстве - 2701 грн, в образовании и науке – 2574 грн, сфере охраны здоровья – 2207 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата в августе 2012 года составила 3,073 тыс. грн, что на 2,5%, или на 78 грн, меньше, по сравнению с июлем.

В то же время, премьер-министр Н.Азаров убежден, что Украина выйдет на уровень средней заработной платы в 4 тыс. грн в течение двух лет.

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Украина уже экспортировала более 8 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 26 октября, составил 8,055 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, за указанный период экспорт пшеницы составил 3,98 млн тонн, в том числе продовольственной — 3,311 млн тонн. Поставки на внешние рынки ячменя составили 1,514 млн тонн, кукурузы — 2,454 млн тонн.

В министерстве также отметили, что на сегодня в Украине законтрактовано 12,128 тыс. тонн зерновых культур, в числе которых 5,526 тыс. тонн пшеницы, 1,986 тыс. тонн ячменя и 4,356 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

На прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

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Индекс Украинской биржи повысился на 5,41%, индекс ПФТС снизился на 0,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 октября, повысился на 5,41% – до 824,05 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 121,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 40 млн грн, на срочном рынке – 81,6 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (+7,20%), "Донбассэнерго" (+6,82%), «Азовстали» (+6,45%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,71% – до 306,21 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил всего 168,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 149,9 млн грн, на облигации предприятий - 1 млн грн, на акции – 17,5 млн грн.

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